Председателем Высшего совета юстиции избрана Нино Кадагидзе

Члены Высшего совета юстиции 15 октября 13 голосами против одного председателем Высшего совета юстиции избрали Нино Кадагидзе. Она будет занимать эту должность в течение 4 лет.

Против кандидатуры Кадагидзе проголосовала член совета Нази Джанезашвили, которая не является судьей. Джанезашвили подвергла критике избрание Кадагидзе на эту должность в связи с ее предполагаемыми связями с т.н. с «кланом» в судебной системе. По ее словам, это решение совета является «возвращением в прошлое».

Пост председателя Высшего совета юстиции освободился после того, как председатель Верховного суда Нино Гвенетадзе, которая также занимала этот пост, заявила о своей отставке в августе 2018 года, сославшись на проблемы со здоровьем и необходимость лечения за границей.

Высший совет юстиции, который является главным координирующим органом судебной власти, состоит из 15 членов. В совет входят председатель Верховного суда, восемь членов, избираемых Конференцией судей, а также шесть членов, не являющихся судьями, пять из которых избираются Парламентом Грузии, а один назначается президентом Грузии.

Нино Кадагидзе была выбрана Высшим советом юстиции в качестве кандидата на пост председателя Верховного суда 10 марта 2020 года. Парламент утвердил ее на этот пост 17 марта. Ее выдвижение и назначение на этот пост вызвало критику со стороны членов совета, не являющихся судьями, НПО и оппозиционных политических партий.

Тогда в беседе с «Civil Georgia» бывший член Высшего совета юстиции Ана Долидзе, которая не является судьей, сказала, что тот факт, что не был избран Шалва Тадумадзе, является результатом международного давления за последнее время. Однако, по ее словам, если Нино Кадагидзе будет утверждена Парламент, она будет «формальным» руководителем Верховного суда, а всеми процессами будет руководить Шалва Тадумадзе.

Нино Кадагидзе — одна из 14 судей, назначенных Парламентом в Верховный суд 12 декабря 2019 года бессрочно. В 1994-2000 годах Нино Кадагидзе работала на различных должностях в Министерстве юстиции Грузии. В 2000 году она была назначен судьей Палаты по административным делам Тбилисского окружного суда. В 2002-2012 годах Кадагидзе была судьей Верховного суда Грузии. В 2013-2019 годах была судьей Палаты по административным делам Тбилисского апелляционного суда.

