На комитетских слушаниях по законопроекту об «иноагентах» произошла драка

Во время обсуждения в Юридическом комитете Парламента Грузии законопроекта об «иностранных агентах» возникло противостояние, во время чего депутат от оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили ударил кулаком стоящего на трибуне лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

Комитетские слушания были сразу же прекращены, а депутаты вместе с журналистами покинули зал заседаний.

«Все должны выйти на улицу, потому что Грузия не должна стать Россией… Сейчас не время сидеть дома, мы должны вынудить их уйти», – заявил Элисашвили после инцидента.

Одновременно с обсуждением в комитете у здания Парламента проходит акция протеста.

Вскоре после инцидента Юридический комитет возобновил свою работу.

