В российском розыске числятся не менее 100 граждан Грузии

Российское независимое издание «Медиазона» 13 февраля на основе базы данных МВД России опубликовало информацию об иностранных гражданах, разыскиваемых российскими властями по различным обвинениям. Грузия возглавила список со 100 гражданами, воюющими на стороне Украины в агрессивной войне России, в категории «Иностранцы в Вооруженных Силах Украины». Далее следуют Великобритания с 93 и другие страны, такие как Беларусь, Израиль и США. По данным «Медиазоны», именно в эту категорию вошли как минимум 396 человек из 36 стран.

По данным «Медиазоны», компания скачала и проанализировала базу данных разыскиваемых Министерством ВД России лиц, которая, как сообщается, содержит до 96 000 сообщений о разыскиваемых лицах, а также разработала удобный инструмент поиска. Среди перечисленных лиц – западные политики и госслужащие, украинские политики и военные, журналисты, спортсмены, иностранцы, служившие в украинской армии, европейские политики, разыскиваемые за демонтаж советских памятников и т.д. По имеющимся данным, в списке также находится премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По распространенной информации, среди включенных в базу данных граждан Грузии – лидер политической партии «Граждане» Алеко Элисашвили, бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили и лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава. Эти люди когда-то воевали на стороне Украины.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)