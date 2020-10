НПО: «Дело о передаче части территории Азербайджану имеет политические мотивы»

В совместном заявлении, опубликованном 8 октября, 15 неправительственных организаций, в том числе «Международная прозрачность – Грузия», «Международное общество за справедливые выборы и демократию», «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Ассоциацию ООН Грузии» и «Фонд Открытого общества», отметили, что расследование дела «о предполагаемой передаче части территории Грузии Азербайджану» и задержание двух членов Государственной комиссии по демаркации грузино-азербайджанской границы, сотрудника МИД Ивери Мелашвили и сотрудницы МВД Натальи Иличевой «имеет политические мотивы».

По мнению НПО, на это указывает несколько причин, в том числе время начало расследования примерно за три недели до выборов, реакция Грузинской мечты на это дело и избирательный подход в процессе расследования.

По их заявлению, учитывая, что эта тема «крайне чувствительна» для граждан Грузии, поднятие подобных вопросов в предвыборный период может быть направлено на оказание воздействия на избирателей.

По словам правозащитников, правящая партия не раз прибегала к подобным действиям в предвыборный период и ранее, и в качестве примера называют расследования мерти бывшего премьер-министра Зураба Жвания и бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

По заявлению НПО, после задержания Ивери Мелашвили и Натальи Иличевой лидеры Грузинской мечты сделали «политизированные и популистские» заявления в нарушение принципа презумпции невиновности, в то время как задержанным даже не было предъявлено официальных обвинений.

По их словам, прокуратура использовала избирательный подход в процессе расследования, поскольку в уголовном деле, которое касается периода с 2005 по 2007 год, следствие даже не допросило президента Саломе Зурабишвили, которая тогда была министром иностранных дел. В совместном заявлении, со ссылкой на слова Ивери Мелашвили, также говорится, что председателем Государственной комиссии по демаркации границы в то время был заместитель именно Саломе Зурабишвили.

НПО указывают на вмешательство России

НПО также подчеркнули, что расследование проводится на фоне боевых действий между соседними Азербайджаном и Арменией, добавив, что «вмешательство в выборы в Грузии и разжигание очагов дестабилизации, в том числе путем попытки обострения отношений между Грузией и Азербайджаном, входит в интересы России».

«По сообщениям СМИ, топографические карты Министерству обороны предоставил приближенный к российским спецслужбам бизнесмен Давид Хидашели. По информации СМИ, он получил эти документы с помощью офицера внешней разведки России Олега Мубарашкина», — говорится в заявлении НПО.

По их словам, следует учитывать, что до начала расследования одна из лидеров Альянса патриотов, депутат Ирма Инашвили выступила на пленарном заседании Парламента 11 июня с заявлением, в котором призвала провести расследование деятельности правительственной комиссии по делимитации и демаркации.

