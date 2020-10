У здания Прокуратуры прошла акция в поддержку Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой

Представители оппозиционных партий и гражданские активисты Грузии 7 октября провели акцию протеста у здания Прокуратуры против «несправедливого» задержания Ивери Мелашвили и Натальи Иличевой, экспертов, работавших по демаркации грузино-азербайджанской границы, обвиняемых в действиях в ущерб национальных интересов Грузии.

Акция, которая началась в 19:00 у здания главного следственного ведомства страны, был организован членом парламента от Европейской Грузии, кандидатом в мажоритарные депутаты в Вакийском округе Тбилиси Элене Хоштария через Facebook, по словам которой, «это поддержка людей, ставших жертвами несправедливости».

«Я хочу, чтобы общественность знала, что абсолютно никакого соглашения, никакого договора (не было), ничего не было передано, это российская пропаганда, за которой уже последовали действия Грузинской мечты», — сказала депутат.

Она также обвинила одну из лидеров Альянса патриотов Грузии Ирму Инашвили в проведении российских интересов в стране в преддверии парламентских выборов, подчеркнув, что она «получала конкретные инструкции» от России, чтобы подогревать тему монастырского комплекса Давид-Гареджи, и что она «делала конкретные заявления по поводу расследовании деятельности этой комиссии (по демаркации грузино-азербайджанской границы)».

Хоштария призвал граждан не поддаваться «на эту грязную предвыборную ложь, которой приносят в жертву интересы нашей страны и конкретных людей», и которая создает угрозу противостояния с дружественной страной и дестабилизации.

Представитель Единого национального движения Саломе Самадашвили также подчеркнула абсурдность обвинения, заявив, что «сегодня разрушают жизни двух человек, потому что Бидзина Иванишвили решил выдвинуть еще одно абсурдное политическое обвинение против представителей прежней власти».

«В стране, где люди — не главная ценность, а материал чьей-то власти, эта страна не свободна, не демократична и не движется по пути правового развития», — сказала Нино Гогуадзе, бывший член Свободных демократов, которая в настоящее время состоит в Европейской Грузии.

Прокуратура задержала Ивери Мамулашвили и Наталью Иличеву 7 октября в рамках расследования по делу о передаче части территории Грузии Азербайджану, которое началось 29 сентября. Они находятся под следствием по статье 308 Уголовного кодекса, которая касается «передачи всей или части территории Грузии иностранному государству или откола от территории Грузии ее части» и наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Следственное ведомство им уже предъявило официальные обвинения. Сегодня в Городском суде будет обсуждаться вопрос об избрании меры пресечения. По словам адвокатов обвиняемых, задержанные не признают себя виновными и не намерены просить об освобождении под залог в суде.

