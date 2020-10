Арчил Талаквадзе: Грузия попытается добиться пересмотра соглашения о делимитации границы с Азербайджаном

Председатель Парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил 7 октября, что Грузия попытается добиться пересмотра соглашения 2006-2007 годов по азербайджано-грузинской границе.

Заявлению Талаквадзе предшествовало задержание двух членов Государственной комиссии по демаркации грузино-азербайджанской границы по делу о передаче части территории Грузии Азербайджану.

«С учетом новых обстоятельств и фактов, которые будут установлены в рамках расследования, мы постараемся продолжить переговоры и добиться пересмотра первоначальных договоренностей, которые, как выясняется, были согласованы против национальных интересов нашей страны», — заявил Талаквадзе, добавив, что новые обстоятельства не повлияют на отношения с Азербайджаном. «Азербайджан был, есть и будет нашим стратегическим союзником и партнером», — подчеркнул Талаквадзе.

Министр иностранных дел Давид Залкалиани сегодня также прокомментировал этот вопрос и напомнил о визите своего азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова в Тбилиси 24 сентября, в ходе которого стороны также обсудили процесс делимитации границы. По словам Залкалиани, стороны сходятся во мнении, что необходимо найти решение, приемлемое для обеих сторон.

Он также отметил, что расследование — внутреннее дело Грузии и не повлияет на отношения между Тбилиси и Баку.

