Грузинские политики комментируют заявление ЕС по закону о судебной реформе в Грузии

Главный пресс-спикер ЕС по вопросам внешних отношений и политике безопасности Питер Стано в опубликованном 5 октября заявлении подверг критике принятие Парламентом Грузии поправок к Закону «Об общих судах» до получения заключения Венецианской комиссии по ним.

«Civil.ge» предлагает отличающиеся взгляды представителей правящей Грузинской мечты и оппозиции на заявление Питера Стано.

Комментарии представителей правящей партии

«У нас была предварительная коммуникация с нашими партнерами, и они были полностью проинформированы о том, что осенняя сессия закроется 30 сентября, ровно за месяц до выборов», — заявил председатель Парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

«Следовательно, мы действовали ответственно и ждали позиций, мнений и заключение до окончания осенней сессии включительно. Они (международные партнеры) сказали нам, что только на октябрьском заседании сможет Венецианская комиссия утвердить это заключение и рекомендацию», — добавил Талаквадзе.

По словам первого вице-спикера Парламента Гии Вольского, «важно, что грузинский суд показал более высокую оценку, чем многие демократические европейские суды». «Я бы не стал драматизировать эту ситуацию», — добавил он.

«Фактор доверия к суду, о чем было заявлено неоднократно, и я повторю тысячу раз, является высоким, — заявил Вольский, отметив, что «есть некоторые правовые нюансы, которые, вероятно, пояснят представители наших соответствующих комитетов».

Комментарии представители оппозиции

По словам депутата от ЕНД Саломе Самадашвили, решение Грузинской мечты одобрить закон о судебной реформе до получения заключения Венецианской комиссии показывает, что правящая партия не воспринимает всерьез вступление в ЕС.

«Такое заявление (со стороны ЕС) является еще одним доказательством того, что Грузинская мечта бессовестно лжет и по этому поводу, и лжет грузинскому народу, потому что страна и власть, которые действительно планируют дальнейшую интеграцию в ЕС, не могут игнорировать рекомендации Венецианской комиссии», — заявила она.

Депутат от европейской Грузии Серги Капанадзе предупредил Грузинскую мечту о том, что из-за игнорирования международных рекомендаций «мы будем полностью изолированы от наших международных партнеров, и это будет катастрофой для безопасности нашей страны».

«Для Грузинской мечты в данном случае сигнал для западных партнеров состоит в том, что для них важнее всего то, что говорит господин Бидзина (Иванишвили), а не то, что говорят наши друзья и что думает народ», — добавил Капанадзе.

По словам Эки Беселия, председателя партии «За справедливость» и независимого депутата, она неоднократно предупреждала Грузинскую мечту не торопиться с принятием закона. Она назвала решение парламента «неуважительным по отношению к международным партнерам».

«Это очень безрассудное действие со стороны Грузинской мечты наносит еще больше ущерба доверию к правосудию и вызывает разочарование у международных партнеров (Грузии)», — сказала она.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)