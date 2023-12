Еврокомиссия призывает Грузию бороться с кремлевской пропагандой

Когда 8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, и в качестве одной из оговорок к началу переговоров о членстве она определила, что страна должна бороться с дезинформацией и внешними информационными манипуляциями и противостоять дезинформации против Европейского Союза и его ценностей.

Материал подготовила Нана Чантурия в рамках проекта PMCG «Вызовы современной дезинформации в условиях присутствия иностранных военных сил».

Одна из причин этой оговорки заключается в том, что вместо борьбы с российской дезинформацией правительство Грузии повторяет некоторые из нарративов Кремля и строит альянс с одним из главных идеологических союзников в Европе Виктором Орбаном.

Пропаганда – это оружие в руках Кремля, мишенью которого являются человеческий разум и эмоции. Он преследует журналистов и гражданских активистов, которые выступают против пропагандистских манипуляций Кремля и пытаются заполнить российский информационный вакуум.

Бездействие правительства Грузии в борьбе с дезинформацией

Российская дезинформация в Грузии представляет собой серьезный вызов, которая глубоко распустила исторические и геополитические корни. Дезинформационные кампании приводят к поляризации грузинского общества и разжиганию недоверия к политическому спектру, что негативно отражается на качество демократии в стране.

Евроатлантические устремления Грузии являются болезненным вопросом для России. Соответственно, дезинформационные кампании направлены на то, чтобы представить эти стремления как наносящие ущерб национальным интересам.

Мониторинг ISFED, проведенный с октября 2021 года по апрель 2023 года, показал, что правительство Грузии уделяет недостаточно внимания российской пропаганде. Например, лишь минимальное количество постов на страницах правительственных страткомов в социальных сетях посвящено гибридным угрозам, исходящим из России. А большинство из них посвящены критике материалов и продуктов СМИ, критикующих правящую партию.

Грузия особенно уязвима перед российской пропагандой, поскольку политические силы и традиционная идеология в стране создают благодатную почву для распространения кремлевского нарратива. Дело осложняется тем, что нынешняя правящая партия зачастую разделяет политическую идеологию этих ультраконсервативных группировок как внутри страны, так и за рубежом.

На страже традиционных ценностей

Идеологические и нарративные предпосылки кремлевской дезинформации и пропаганды совпадают с идеологией крайне правых, прокремлевских и националистических, а также радикальных православных групп. Это помогает России формировать и укреплять дискурс на местах, который представляет Запад как носителя «либеральной» идеологии, противоречащей культурным ценностям и историческому сознанию Грузии. В Грузии ультраправые группы часто апеллируют к опасности «утраты грузинской идентичности» и предпочитают союз с консервативной Россией, которая «несет общие ценности» и противостоит Западу.

Российская дезинформационная машина чаще всего и четко использует т.н. «традиционные ценности» в Грузии по отношению к женщинам и квир-сообществу. Согласно опубликованному «Фондом развития медиа» (MDF) докладу об антигрузинской и анти-ЛГБТИК+ мобилизации в Грузии, большинство посланий на тему ценностей в соцсети имеют антизападное содержание. В этих сообщениях кремлевские актеры изображают православную Россию как противовес Западу, который борется за «ЛГБТизацию» мира. В темах, связанных с семьей, доминируют послания об абортах, при которых прерывание беременности во всех формах считается «грехом» и «убийством». В качестве угроз для детей названы либералы и квир люди, а также «пропаганда гомосексуальности».

«Традиционные настроения» прокремлевских группировок в Грузии часто использует премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Последним примером этого стали заявления относительно реформы образования, где внимание было сосредоточено на опасности «изменения грузинской ДНК» из-за программы либерального образования, в которой премьер-министр обвинил предыдущую администрацию.

Дунайский вальс с Орбаном

Поскольку прямое цитирование российских нарративов и авторов воспринимается большинством населения Грузии как дурной тон, правящая партия и близкие к ней СМИ все чаще используют высказывания европейских ультраконсерваторов и пытаются идентифицироваться с ними как своего рода «альтернативной Европы».

Наиболее очевидным примером этого стало выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили на ежегодной Конференции консервативного политического движения, организованной премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 4 мая, где он акцентировал внимание на традиционных ценностях, семье и христианской религии. Это выступление стоило «Грузинской мечте» ассоциированного членства в мейнстримной европейской партийной семье «Европейских социалистов».

Орбан, особенно после победы на всеобщих выборах 2010 года в Венгрии, выстраивает идеологию, ориентированную на «традиционные» и «семейные ценности», и называет себя лидером т.н. «нелиберальной» Европы. У него есть мощная пропагандистская машина через контролируемые государством традиционные СМИ и социальные сети, особенно Facebook. Эта машина направлена ​​на принижение роли женщин в политике, демократии, прав женщин и либеральных ценностей. Орбан все больше позиционирует себя как глобального лидера «антигендерного» движения, налаживая прочные связи с крайне правыми движениями по всему миру и обеспечивая идеологическую поддержку России Владимира Путина в Европе.

На конференции 4 мая премьер-министр Гарибашвили охарактеризовал Орбана как человека, который «защищает интересы своего храброго народа и Венгрии, стоит на страже фундаментальных ценностей и является поистине образцовым политиком, борющимся христианином». Подобный союз с политическим деятелем, известным своей пропагандой идеологий разделения и лояльностью к интересам России, очень беспокоит европейских партнеров Грузии.

Премьер-министра Грузии и «Грузинскую мечту» часто критикуют международные партнеры и местные неправительственные организации за неоднозначную позицию по отношению к России и за бездействие против дезинформации, исходящей от враждебного государства. В самом начале российского вторжения на Украину в феврале 2022 года Гарибашвили заявил, что санкции против России не являются эффективным инструментом. После этого Тбилиси постарался занять максимально нейтральную позицию по отношению к России. Российские политики и пропагандисты неоднократно хвалили грузинское правительство за такую ​​позицию.

Заключение

Реализация комплексных контрмер против идеологической тактики, используемой Россией, необходима Грузии для защиты демократических институтов, единства общества и стремлений к евроатлантической интеграции. Это особенно важно в преддверии парламентских выборов 2024 года, поскольку российская пропагандистская машина пытается поставить под сомнение демократические процессы и побудить избирателей принимать эмоциональные решения, создавая тем самым пространство для манипулирования общественным мнением, используя хотя бы те многочисленные рычаги, которые она имеет в оккупированной части Грузии.

Электоральные интересы правящей партии и зарубежные альянсы делают противодействие потоку российской дезинформации маловероятным. Однако эта обязанность для публичной службы по-прежнему четко прописана в политических документах. Похоже, что в 2024 году СМИ, гражданские организации и простые граждане окажутся на передовой линии борьбы с российской дезинформацией, однако, учитывая рекомендации Еврокомиссии, важно наладить более тесное сотрудничество с европейскими партнерами.

This post is also available in: ქართული (Georgian)