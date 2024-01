Коммуникационная стратегия правительства Грузии предусматривает «эффективную борьбу» с дезинформацией

Правительство Грузии планирует создать межведомственную координационную группу «в целях эффективной борьбы с дезинформацией», – пишет издание «Publika.ge». Коммуникационная стратегия правительства была утверждена 11 декабря 2023 года и на данном этапе недоступна. По данным «Публика», этот документ издание получило в результате запроса публичной информации.

По данным источника, в стратегии указано, что одной из целей коммуникационной политики правительства является улучшение межведомственной координации, что обусловливает формирование единых, непротиворечивых сообщений и нарративов, наиболее эффективное использование ресурсов, снижение риска распространения «размытых» посланий в обществе, эффективную коммуникация во время кризисов и, как следствие, увеличение общественной поддержки в отношении правительственных инициатив. Согласно документу, укрепление имиджа правительства является основной составляющей единой коммуникационной политики правительства.

По информации издания «Публика», в документе говорится, что основная цель дезинформационных кампаний в Грузии – подорвать общественную стабильность, дискредитировать грузинские госведомства и европейскую и евроатлантическую интеграцию. Что касается контрмер, правительство подчеркивает необходимость обличения дезинформации, и распространения основанной на фактах и ​​объективной информации.

Правительство также подчеркивает важность медиаграмотности. В этом направлении в стратегии отмечается, что важно углублять сотрудничество с Комиссией по коммуникациям.

По данным издания «Публика», из документа известно, что в министерствах созданы т.н. подразделения медиамониторинга, которые отслеживают как традиционные, так и социальные медиа-платформы.

В декабре 2023 года Грузия получила статус кандидата в ЕС при условии, что она проведет девять реформ, включая борьбу с дезинформацией и манипулированием информацией из зарубежа, а также вмешательством против ЕС и его ценностей.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)