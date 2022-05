Движение «Позор» сообщает об избиении полицией их активиста при задержании

Гражданское движение «Позор» сообщило, что поздно вечером 17 мая руководитель движения Георгий Мжаванадзе, который прибыл в 9-й отдел полиции Глдани-Надзаладеви в Тбилиси за квитанцией о штрафе, был избит и задержан полицией.

Как пояснили в МВД изданию «Civil Georgia», Мжаванадзе задержан по статье 173 Административного кодекса Грузии, которая касается неповиновения правоохранительным органам.

В Специальной следственной службе «Civil Georgia» сообщили, что начато расследование по делу возможного превышения служебных полномочий со стороны правоохранительных органов по статье 333 Уголовного кодекса (статья 3, «б»), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Движение «Позор» изначально написало об инциденте в Facebook. Позже представитель движения Нодар Рухадзе рассказал об инциденте в эфире телекомпании «Пирвели».

«Представьте, что на Георгия (Мжаванадзе) надели наручники, руки сцепили за спиной, а затем три разных полицейских бьют его по лицу», — заявил он.

По словам Рухадзе, Мжаванадзе приехал в отделение полиции, чтобы забрать квитанцию ​​о штрафе, который был выписан ему во время задержания на митинге 7 марта в поддержку Украины.

По словам Рухадзе, когда Мжаванадзе прибыл в отделение полиции, он не смог встретиться с полицейским, с которым разговаривал, а другой полицейский поинтересовался, зачем он пришел туда, на что тот ответил, что «ждал какого-то полицейского. По словам Рухадзе, полицейский воспринял это как оскорбление и сказал ему: «Полицейский это кто-то?».

По словам активиста движения «Позор», после этого Мжаванадзе был выведен во двор здания полиции несколькими правоохранителями и избит, когда он находился в наручниках.

«Все это происходит во дворе управления полиции, примерно в метре от главного входа», — добавил Рухадзе.

«Полиция еще раз применила силу и еще раз подтвердила, что служит только интересам Грузинской мечты», — подчеркнул он.

По словам Рухадзе, их адвокату в полиции заявили, что не могут изъять записи с камер, потому что они отключены «на прилегающей территории и в здании полиции».

«Однако мы уже направили официальное письмо в МВД с просьбой заархивировать материал, в котором могут быть доказательства, которые мы будем использовать для установления нашей правды», — подчеркнул он.

