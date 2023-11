МВД Грузии задержано 18 лиц, связанных с «воровским миром»

Министерство внутренних дел Грузии сообщило 14 ноября, что его сотрудники совместно с Генеральной прокуратурой задержали 18 человек, связанных с «воровским миром», в Тбилиси, Аджарии, Гуриа, Самегрело и Шида Картли. За участие в «воровском мире» задержаны шесть человек, за поддержку деятельности «воровского мира» — пять человек, по факту обращения к «ворам в законе» и «воровскому миру» — семь человек.

По информации МВД, следствие установило, что «обвиняемые связывались с «ворами в законе» за рубежом в целях урегулирования финансовых споров между гражданами и получения личной выгоды». По поручению «воров в законе» Руслана Гегечкори, Тенгиза Хоперия, Джейрана Кинцурашвили, Реваза Морчиладзе и Пааты Бакрадзе устраивались т.н. воровские разборки, на которых присутствовали также стороны спора», – говорится в сообщении МВД.

В МВД заявили, что обвиняемые в соответствии с т.н. воровскими традициями, принимали решения и одна из спорящих сторон была обязана выплатить определённую сумму денег другой, а также в их пользу, за определенное время. «Если они не подчинялись указаниям «воров в законе», им наносили словесные и физические оскорбления», – говорится в сообщении МВД.

Расследование ведется по статье 223 «Прима», часть 1, статье 223 «Терция», часть 2, статье 223 «Кварта», статье 1, статье 273 «Прима» и статье 236 Уголовного кодекса Грузии. За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

