Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречи в Тбилиси и Цхинвали

Сопредседатели Женевских международных дискуссий от Евросоюза, ООН и ОБСЕ — Тойво Клаар, Джихан Султаноглу и Рудольф Михалка провели в Тбилиси и Цхинвали встречи перед 51-м раундом дискуссий, который запланирован на 6-7 октября.

Во время своего визита в Тбилиси 15 сентября дипломаты встретились с официальными лицами Грузии, в том числе с министром иностранных дел Давидом Залкалиани, другими должностными лицами Министерства иностранных дел и главой Службы государственной безопасности Григолом Лилуашвили.

На встрече в МИД Грузии официальные лица Грузии выразили обеспокоенность в связи с возобновлением процесса т.н. «бордеризации» на разделительной линии Цхинвальского региона, а также произвольными задержаниями и поставили вопрос о немедленном освобождении граждан Грузии Зазы Гахеладзе, Хвичи Мгебришвили и Геннадия Бестаева, которых удерживают в заключении в Цхинвали.

На встрече грузинская делегация вновь подняла вопрос о необходимости исполнения правосудия по делам об убийствах Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили.

По сообщению МИД Грузии, на встрече акцентировали внимание на сложной гуманитарной ситуации в Ахалгорском и Гальском районах и отмечена необходимость вернуть возможность свободного передвижения для местных жителей. В ходе беседы также были затронуты вопросы дискриминации этнических грузин и запрета для них в получении образование на родном языке. Согласно той же информации, «внимание также было заострено на необходимости возобновления заседаний Механизма инцидентов и реагирования (МПРИ) в Гали без каких-либо предварительных условий».

На отдельной встрече с сопредседателями министр Залкалиани подчеркнул активизацию Россией гибридных инструментов и дезинформационных атак на Грузию и Миссию наблюдателей ЕС; А глава Службы государственной безопасности сказал, что МНЕС должна иметь возможность беспрепятственно въезжать на оккупированные территории.

16 сентября сопредседатели встретились с руководителями оккупированного Цхинвальского региона во главе с Муратом Джиоевым. Представитель Цхинвали Мурат Джиоев предложил Тбилиси начать делимитацию «границы» для решения определенных гуманитарных проблем. Цхинвали обвинил Тбилиси в проведении политики «дискредитации Южной Осетии» на международной арене и подверг критике «реваншистские заявления» некоторых грузинских лидеров.

После проведенных в Тбилиси и Цхинвали встреч сопредседатели женевских переговоров планируют провести встречи также и в Сухуми.

Женевские переговоры, которые стартовали 12 лет назад после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также оккупированных Цхинвали и Сухуми. Встречи проходят в рамках двух рабочих групп, одна из которых обсуждает вопросы мира и безопасность, а другая — гуманитарные вопросы.

