Оккупированный Цхинвали приговорил гражданина Грузии к трем месяцам заключения

21 августа оккупированный Цхинвали приговорил гражданина Грузии Хвичу Мгебришвили, задержанного 3 июля за «нарушение государственной границы», к трем месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

По утчерждению оккупированного Цхинвали, Мгебришвили пытался проникнуть в регион для сбора летучих мышей для Лаборатории Лугара.

Служба государственной безопасности Грузии подтверждает информацию о вынесении приговора Мгебришвили в Цхинвали и возлагает «полную ответственность за незаконные действия на оккупационный режим».

«Это т.н. «решение» еще раз демонстрирует нарушение основных прав человека в оккупированном регионе и ужасную ситуацию с безопасностью на местах», — говорится в заявлении СГБ Грузии.

Служба госбезопасности продолжает информировать международные организации и страны-партнеры «об этом незаконном решении» и с целью освобождения Хвичи Мгебришвили.

Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани также прокомментировала приговор гражданину Грузии и назвала решение Цхинвали «незаконным». Она также отметила, что правительство Грузии прилагает все усилия, чтобы «предотвратить провокационные и противоправные действия вдоль разделительной линии».

«Такие действия однозначно мешают укреплению стабильности и мира на местах, и мы будем продолжать работу с международным участием для немедленного и безоговорочного освобождения Хвичи Мгебришвили и других наших незаконно задержанных граждан», — добавила Ахвледиани.

