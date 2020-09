Свободные демократы выбрали нового лидера и представили кандидатов в мажоритарные депутаты

Партия «Свободные демократы» на прошедшем 14 сентября, за несколько недель до октябрьских парламентских выборов, на внеочередном съезде избрала нового председателя и новый состав правления партии. Оппозиционная партия, которую одно время возглавлял бывший министр обороны Ираклий Аласания, несмотря на внутрипартийный кризис, имевший место месяц назад, все равно решила участвовать в парламентских выборах.

Председателем партии стала Тамар Кекенадзе, которая ранее была генеральным секретарем партии. Он сменила на этом посту Шалву Шавгулидзе, который резко покинул партию 20 августа. Шавгулидзе в настоящее время является единым кандидатом в мажоритарные депутаты от оппозиционных партий по Мтацминдинскому округу в Тбилиси.

Новыми членами правления партии стали Тамар Кекенадзе, Вахтанг Мчедлидзе, Деви Табидзе и Эмзар Какулия. Мчедлидзе также возглавляет пропорциональный список партии.

Свободные демократы также выдвинули четырех кандидатов в мажоритарные депутаты.

Виталий Дараселия (сын известного футболиста Виталия Дараселия, игравшего за «Динамо» Тбилиси и сборную СССР) баллотируется в Сабурталинском округе Тбилиси, а Эдуард Элошвили — в Исанском избирательном округе.

Давид Чуниашвили будет баллотироваться по избирательному округу Гурджаани-Сагареджо-Сигнаги-Дедоплисцкаро, а Вахтанг Мартолеки баллотируется по избирательному округу Мцхета-Душети-Тианети-Казбеги.

За несколько недель до избрания нового руководства партию покинули четыре ведущих ее, в том числе председатель Шалва Шавгулидзе. Причиной этого Шавгулидзе назвал «нездоровую ситуацию в партийном правлении». Тогда Кекенадзе подвергла критике это решение и пообещала, что партия все равно будет участвовать в октябрьских выборах.

