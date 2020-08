В Тбилиси говорят о помощи Абхазии и Цхинвали в условиях пандемии

Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства сообщил 20 августа, что центральное правительство по-прежнему оказывает помощь оккупированной Абхазии на фоне пандемии, в то время как власти оккупированного Цхинвальского региона отказывается сотрудничать с Тбилиси.

Заявление было сделано после того, как общественные организации призвали правительство Грузии усилить гуманитарную помощь региону Абхазия.

В ведомстве подчеркнули, что как правительство, так и международные организации регулярно предоставляют Абхазии помощь, в том числе медицинское оборудование, лекарства и предметы гигиены.

По той же информации, с момента распространения пандемии в оккупированной Абхазии 4 пациента, в том числе два представителя медицинской сферы, были переведены на территорию, контролируемую центральными властями. Один из них уже выздоровел, а трое продолжают лечение.

Аппарат госминистра также отметил, что, несмотря на пандемию и введенные ограничения, правительство не прекращало оказывать различные медицинские услуги людям, проживающим в Абхазии.

В частности, с 22 марта до 1000 человек перешли из оккупированных территорий Грузии на территорию, контролируемую центральными властями, из них 316 пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, были доставлены непосредственно в больницы, а 589 человек получили соответствующую медицинскую помощь после прохождения карантина.

Согласно тому же сообщению, власти Грузии с помощью международных партнеров и местных НПО перевели на абхазский и осетинский языки и распространили информационные материалы с рекомендациями и описанием превентивных мер по борьбе с Ковид-инфекцией; кроме того информация на абхазском и осетинском языках доступна на официальном сайте www.stopcov.ge.

Что касается Цхинвальского региона, Аппарат государственного министра выразил сожаление по поводу того, что после закрытия властями Цхинвали пункта пересечения Одзиси в сентябре 2019 года регион остается «полностью закрытым и искусственно изолированным».

Отметив, что Цхинвали отверг готовность Тбилиси предоставить помощь, министерство заявило, что «Международный комитет Красного Креста, единственная международная организация на местах, попросили увеличить гуманитарную и медицинскую помощь населению, что принесло конкретные результаты».

По состоянию на 20 августа в оккупированной Абхазии зарегистрировано 224 подтвержденных случая заражения Ковид-19. 82 пациента выздоровели, 3 умерли. За последний месяц в регионе наблюдается рост зарегистрированных случаев — с 22 июля подтверждено 196 новых случаев. С начала мая в Цхинвали выявлено 89 случаев заражения, и, как сообщается, все пациенты выздоровели.

