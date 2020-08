По заявлению Сухуми, 1289 человек вернулись в Абхазию из остальной Грузии

По заявлению властей оккупированного Сухуми, после открытия «гуманитарного коридора» на мосту через реку Ингури с 5 по 9 августа 1289 человек вернулись в Абхазию из остальной Грузии.

Во время пандемии т.н. пункт пересечения был открыт в четвертый раз в «гуманитарных» целях, во время чего Сухуми разрешил вернуться в Абхазию лицам, которые обладают абхазскими «паспортами» и видом на жительство в регионе.

Всего за время четырехкратного открытия «гуманитарного коридора» в Абхазию из остальной Грузии вернулись 4201 человек.

Впервые т.н. пункт пересечения на Ингури был открыт 26-31 мая, когда в Абхазию перебрались из остальной Грузии 532 человека. Второй раз — 22-24 июня, 1111 человек вернулись в оккупированный регион. И третий раз — 13-17 июля, когда 1269 человек перешли в оккупированную Абхазию с территории, контролируемой Тбилиси.

В целях предотвращения распространения коронавируса в регионе власти оккупированной Абхазии впервые закрыли т.н. пункт пересечения 27 февраля. 14 марта по той же причине абхазские власти продлили действие запрета на пересечение пункта на Ингури на неопределенный срок.

