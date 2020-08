Лидеры Грузии отметили 28-ю годовщину начала войны в Абхазии

Лидеры Грузии 14 августа отметили 28-ю годовщину начала 13-месячного вооруженного конфликта в Абхазии.

Советники президента Грузии по вопросам обороны и безопасности Гела Гиоргадзе и по вопросам конфликтов Ираклий Гогиберидзе возложили венки на к Мемориалу Героев на площади Героев в связи с событиями в Абхазии и почтили память погибших в боях за территориальную целостность Грузии.

Министр обороны Ираклий Гарибашвили, который вместе с назначенным недавно на должность государственного министра по вопросам примирения Теей Ахвледиани возложил венки к Мемориалу погибших героев, заявил, что «оккупация Абхазии и Цхинвальского региона — общая трагедия для грузин, абхазов и осетин».

«Но этот процесс является временным и обязательно закончится мирной деоккупацией. Мы хорошо осознаем цену мира и считаем, что альтернативы мирному объединению Грузии нет», — добавил Гарибашвили.

Премьер-министр Георгий Гахария комментарий в связи с годовщиной начала конфликта сделал в Гурджаани, где он присутствовал на выдвижении мажоритарного кандидата в депутаты Парламента от Грузинской мечты Давида Сонгулашвили, и отметил, что «сегодня тот день, когда мы должны вспомнить наше тяжелое прошлое».

«28 лет назад в Сухуми начался вооруженный конфликт», — сказал Гахария, — «Это стало отправной точкой, с которой началась оккупации Грузии».

«Мы должны решить эту проблему только двумя способами – мирным путем и путем труда. Мы должны построить успешную, демократическую, экономически сильную страну, чтобы сделать ее еще более привлекательной для наших братьев и сестер», — заявил премьер-министр.

14 августа 1992 года правительство Грузии направило войска в Автономную Республику Абхазия, чтобы защитить абхазский участок российско-грузинской железной дороги. Однако в сентябре 1993 года правительственным силам пришлось покинуть регион.

По имеющимся данным, в ходе 13-месячного вооруженного конфликта погибли 12 000 человек, а около 300 000 человек, в основном этнические грузины, стали вынужденно перемещенными лицами и беженцами.

