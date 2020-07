Парламент принял поправки к Избирательному кодексу в первом чтении

На внеочередном заседании 1 июля Парламент Грузии принял поправки к Избирательному кодексу в первом чтении. Изменения были инициированы председателем Парламента Арчилом Талаквадзе и другими членами Грузинской мечты — Ираклием Кобахидзе, Анри Оханашвили и Давидом Матикашвили.

До голосования Арчил Талаквадзе заявил на заседании Бюро Парламента, что поправки к Избирательному кодексу включают «ощутимые» и «очень прогрессивные» изменения, которые касаются проведения предвыборной кампании, правил финансирования партий, вопросов, связанных со СМИ и рекламой, а также других важных тем.

Перед голосованием на поправки к Избирательному кодексу откликнулась неправительственная организация Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ), по заявлению которой, законопроект требует улучшения, чтобы привести его в соответствие с рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ.

Организация заявляет, что расстояние для ограничения размещения агитационного материала должно быть увеличено с 25 до 100 метров, и в то же время, необходимо ввести запрет на присутствие любого «неправомочного» лица в пределах того же радиуса.

GYLA считает, что необходимо уточнить понятие избирательной «агитации». Также следует определить, что агитация подразумевает распространение политических призывов через личную страницу в социальной сети и присутствие на предвыборных мероприятиях.

Организация также акцентирует внимание на т.н. «период молчания», согласно которому, агитация на избирательных участках в день выборов запрещается (нарушение карается штрафом в размере 2000 лари) и заявляет, что это должно распространяться и на день до дня выборов.

