COVID-19: ПРООН и Швеция переподготовят 4000 медиков по вопросам превенции и контроля инфекционных заболеваний

Программа развития ООН (ПРООН) и правительство Швеции проведут переподготовку 4000 медработников по всей Грузии по вопросам превенции и контроля инфекционных заболеваний.

В рамках инициативы стоимостью 150 000 долларов США, финансируемой правительством Швеции, ПРООН окажет помощь Центру по контролю за заболеваниями Грузии в создании онлайновой учебной платформы для переподготовки и сертификации врачей, медсестер и административного медицинского персонала. С помощью этого механизма медики Грузии повысят свою профессиональную квалификацию в вопросах борьбы с инфекционными заболеваниями и получат профессиональные советы от экспертов общественного здравоохранения.

Новая учебная система поможет находящемуся на передней линии медицинскому персоналу быть готовыми к возможной второй волне пандемии или другим угрозам, связанным с общественным здравоохранением.

Новая инициатива охватывает 37 медицинских учреждений и 60 региональных отделений Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здравоохранения по всей Грузии. В общей сложности 4000 медработников пройдут профессиональную переподготовку по предотвращению и управлению инфекционных заболеваний. Из них 3000 — сотрудники клиник по лечению COVID-19, а 1000 — сотрудники многофункциональных медицинских учреждений.

Содействие системе здравоохранения и системе общественного здравоохранения является частью шестилетней программы реформы управления, которую осуществляет ПРООН при финансовой поддержке со стороны правительства Швеции. Общая стоимость программы составляет 5 миллионов долларов.

Директор ПРООН в Грузии Луиза Винтон заявила: «Новая учебная система поможет повысить профессиональную квалификацию врачей. Кроме того, это создаст дополнительные возможности в регионах страны, где медицинский персонал зачастую не имеет доступа к необходимым ресурсам».

