Основные акценты интервью Михаила Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дал пространное интервью телекомпании «Рустави-2», в котором он рассказал о текущей ситуации внутри Грузии и своих планах на будущее.

Интервью транслировалось в передаче «Квирис акцентеби» (Акценты недели) на канале «Рустави-2» 2 апреля. Civil.ge предлагает основные пункты этого интервью.

Бидзина Иванишвили: «Мы должны взять его за шиворот»

Михаил Саакашвили посвятил большую часть своего интервью лидеру «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, заявив, что Иванишвили представляет собой очень большую угрозу для страны, которую не сможет перенести такая маленькая страна, как Грузия. Он назвал большой ошибкой Национального движения, что в свое время Иванишвили «не выпустили из страны». «Это было нашим большим ротозейством, мы должны были взять его за шиворот и выпустить из страны», — заявил он.

По словам Саакашвили, стиль управления Иванишвили — это классическое средневековое «ты раб». По его же словам, сегодня мы находимся в «замкнутом круге», откуда население ежедневно должно стараться выйти.

«Если мы просто скажем, что ждем октября 2020 года, (Иванишвили) подбросит нас в воздух и разберется с нами, потому что к 2020 году подготовиться с целой артиллерией», — отметил бывший президент и подчеркнул, что это не означает отказа от выборов, но «мы каждый день должны стараться», так как он давно вышел за рамки закона и у него нет легитимности».

Он также пояснил, что Иванишвили украл президентские выборы 2018 года и «протащил эту растрепанную женщину (Саломе Зурабишвили)». «Если бы мы вышли после выборов и сказали, что выборы были украдены, Запад поддержал нас… К сожалению, все мы не оказались готовы к этому… Мы были излишне убеждены в том, что мы выигрывали эти выборы с соблюдением законных методов», — заявил Саакашвили.

Правительство Грузии: выполняет заказ России и Иванишвили

Саакашвили также говорил о нынешнем правительстве Грузии и заявил, что он не знает имен и фамилий большой части министров, а фамилии премьер-министра вообще не помнит. Он акцентировал внимание на министре юстиции Тее Цулукиани и отметил, она «олицетворение зла», которая лоббирует осуждение грузинских военнослужащих в Гааге.

По его словам, Цулукиани тем самым выполняет заказы Иванишвили и России. «Задача не состоит в том, чтобы посадить наших военных, целью является юридическое признание этих двух территорий (Абхазии и Цхинвальского региона)», — заявил Саакашвили и добавил, что «избрание Зурабишвили не было случайным, и она укладывается в эту стратегию».

По заявлению Саакашвили, «нескольким военнослужащим будут предъявлены обвинения, окажется, что грузины «совершили военные преступления», в результате, несколько стран признают, и в этом заключается их план», реализовать который, по словам Саакашвили, Россия пытается с помощью Иванишвили, Цулукиани и Зурабишвили.

По словам Саакашвили, именно этому плану служат также заявления о том, что якобы войну начала грузинская сторона и «Грузия бомбила спящий Цхинвали».

Россия-Грузия: новая провокация не устраивает Россию

Саакашвили также говорил о возможности новой провокации со стороны России и заявил, что «сегодня с точки зрения внутренней обстановки, Россию это не устраивает». На вопрос ведущего передачи, заключалась ли его роль в провоцировании конфликта в 2008 году, Саакашвили ответил, что это нет. «У меня были очень равноправные, но вежливые отношения с Путиным».

По словам бывшего президента, тогдашние власти Грузии были готовы к тому, чтобы грузинская сторона согласилась на присутствие российских военных баз в стране взамен на возвращение оккупированных территорий и чтобы также отказаться от вступления в НАТО. По его словам, разговор об этом велся и с российской стороной.

Он также рассказал о двух важных шагах, предпринятых Грузией в сторону России после августовской войны. «Сначала мы открыли безвизовый режим (гражданам России) в Грузию. Это была моя личная инициатива, и второе — мы договорились о свободной торговле», — заявил Саакашвили.

«Наша заслуга, что они открыли свой рынок, а не Иванишвили. Просто хронология совпала так, что в это время пришел Иванишвили, но наша заслуга, что Россия открыла рынок для вина и продуктов», — добавил он.

Саакашвили в Грузии: «Я сделаю вино со своего урожая»

В ходе интервью Михаил Саакашвили также отметил, что его планы на будущее связаны с Грузией, и возвращение в страну является основным компонентом его повестки дня. Однако, по его словам, он не намерен занимать какие-либо высокие политические посты в стране.

«Я приеду на свой виноградник, сделаю вино с первого урожая винограда и потом может стану мэром Кварели (муниципальный центр в регионе Кахети, Восточная Грузия). Может вообще никем не стану и буду консультантом для молодого перспективного правительства… Каким образом Миша Саакашвили может хотеть место Бахтадзе? Быть мэром Лазика (название города, который Саакашвили планировал построить на Черноморском побережье) в большей степени является для меня службой народу, чем сидеть в кабинете Бахтадзе», — заявил бывший президент.

Он также подчеркнул важность вовлеченности народа в принятии важных решений для страны и с этой целью он акцентировал внимание на значении стиля электронного управления. «Парламент постепенно утратит свою функцию», он останется с ограниченными функциями, и его основной нагрузкой будет работа над такими вопросами, которые невозможно обсуждать в электронном виде. Одним из таких вопросов бывший президент назвал бюджет.

По словам Саакашвили, Грузия будет первой страной, где премьер-министра будет выбирать не Парламент, а народ, в электронной форме. В свою очередь, премьер-министр представит народу правительство, которое также будут выбирать в электронной форме.

TBC банк и порт Анаклия: «Иванишвили пытается захватить банк»

Михаил Саакашвили также затронул последние событиях вокруг TBC банка и порта Анаклия, и заявил, что Иванишвили пытается захватить ТВС банк, чтобы стать «главным ростовщиком» в Грузии.

По его оценке, проект Анаклия/Лазика — самый простой способ быстрого развития Грузии, в случае реализации которого у каждой семьи будет шанс «в три и четыре раза обогатиться». «Вместе с Зугдиди, Лазика будет полумиллионным городом… (В результате) и не мы привяжемся к Абхазии, а Абхазия привяжется к остальной Грузии», — заявил Саакашвили.

Наркополитика: они не должны садиться в тюрьму, но «это вызывает слабоумие»

Михаил Саакашвили также говорил о наркополитике и отметил, что людей нельзя сажать в тюрьму из-за употребления марихуаны. Вместе с тем он подчеркнул, что массовое вторжение марихуаны «влечет массовое слабоумие людей, но если хочешь быть слабоумным и глупым, это твой выбор», — заявил бывший президент.

«За это нельзя сажать, но мы постоянно должны поговорить с молодыми людьми об этом, нужно столько других возможностей дать молодежи, настолько коммуникабельными они должны стать, чтобы сами не захотели употреблять наркотики. Это невозможно исправить тюрьмой, этому мы уже научились», — добавил он.

Скрытые записи: никогда не публиковались в мое время

Саакашвили также прокомментировал распространение кадров личной жизни людей и отметил: «Никогда прежде, в мое время кадры личной жизни не распространялись». Однако, по его же словам, «возможно, кто-то снимал», но у него не было информации об этом. На вопрос ведущего: «если бы вы узнали, что записали (Эку) Беселия», — Саакашвили овтетил: «оторвал бы головы всем».

