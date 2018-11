Объединенная оппозиция возобновила предвыборную кампанию

Объединенная оппозиция начала подготовку ко второму туру президентских выборов и 4 ноября возобновила встречи с населением с Кутаиси в рамках избирательной кампании.

Встреча с населением, которая продолжалась около 1 часа, прошла в Театре Месхишвили в Кутаиси, и на ней вместе с представителями субъектов, входящих в объединенную оппозицию, также присутствовала председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе.

В обращении к собравшимся кандидат в президенты от Объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе говорил о тех реформах, которые он планирует провести в случае победы на президентских выборах.

Изменение политической системы

В своем выступлении Григол Вашадзе подчеркнул важность изменения политической системы и отметил, что существующая система «ничего не породит, кроме однопартийного управления». По его словам, «нам нужно многопартийное, прозападное, укомплектованное профессионалами коалиционное правительство, где каждый человек будет знать свое дело и никто не будет избран по родственным связям».

Вашадзе подчеркнул необходимость изменения существующей избирательной системы и проведения досрочных парламентских выборов, а также формирования коалиционного правительства.

Он также рассказал о важности приведения в порядок списков избирателей и отметил, что «мы должны восстановить доверие к избирательным спискам». По ее словам, для граждан Грузии, проживающих за рубежом, будет введена эстонская модель электронного голосования, которая затем распространится на всю Грузию. «Это почти на 100% уничтожит всяческие возможности фальсификации», — пояснил Григол Вашадзе.

Реформа суда и правоохранительной системы

В качестве одного из главных приоритетов Григол Вашадзе назвал реформу суда и правоохранительной системы. По его словам, в Конституционном суде должна быть создана Палата по правам человека и в срочном порядке должна быть реализована «реформа Совета юстиции и Школы юстиции».

По словам Вашадзе, «раз и навсегда» в Грузии нужно покончить с уродливым наследием «политической полиции», что называется Департаментом конституционной безопасности и Службой госбезопасности, и занятые тут «профессионалы высокого класса» должны быть переведены в контрразведку.

Он также говорил о реформе прокуратуры и отметил, что выдвижение Генерального прокурора должно быть прерогативой гражданского общества и оппозиционных партий. Ту же инициативу он озвучил и в связи с генеральным аудитором.

Совет Безопасности

В своем выступлении кандидат в президенты подчеркнул необходимость восстановления Совета безопасности и отметил, что «страна с таким геополитическим и политическим положением, как у Грузии, не имеет права не иметь Совет безопасности, который должен быть координирующим органом и гарантировать безопасность обществу и государству».

Наркополитика

Григол Вашадзе в своем выступлении обратил внимание и на наркополитику. «Мы внесем поправку в Конституцию о том, что Грузия никогда не станет наркоплантацией и власть Грузии никогда не станет наркобарыгой», — отметил он.

Вашадзе затронул также существующую «репрессивную наркополитику», и отметил, что «многие молодые люди по сей день отбывают наказание за употребление наркотиков». «В первый же день, когда мы победим, мы объявим амнистию за покупку, хранение и употребление легких наркотиков, для тех, кто сегодня все еще находятся в тюрьме», — заявил Вашадзе.

По итогам президентских выборов 28 октября, согласно предварительным данным ЦИК Грузии, кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддерживаемая Грузинской мечтой, По итогам президентских выборов 28 октября, согласно предварительным данным ЦИК Грузии, кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддерживаемая Грузинской мечтой, получила 38,64% голосов избирателей, а кандидат от Объединенной оппозиции Григол Вашадзе — 37,74%. Второй тур выборов должен состояться, предположительно, в конце ноября или начале декабря. Это последние выборы, когда население выбирает президента страны путем прямых выборов.

