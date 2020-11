Оппозиция не признает результаты выборов и обсуждает дальнейшие шаги

Перед протестом акции протеста у здания Парламента на проспекте Руставели оппозиционные партии собрались в воскресенье днем ​​в офисе Лейбористской партии и обсудили шаги, которые они намерены предпринять в связи со сложившейся ситуацией, когда почти вся оппозиция выражает недовольство в связи с объявленными ЦИК результатами прошедших 31 октября парламентских выборов.

Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе, партия которого заняла третье место в Тбилиси с 8% голосов по пропорциональной системе, подтвердил, что пока что ни одна из партий еще не приняла окончательного решения об отказе от вхождения в Парламент.

«Мы продолжим консультации, в том числе, знакомимся с теми заявлениями, которые делают международные и местные наблюдательные миссии, и на фоне этого мы примем окончательное решение», — сказал он.

Лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава заявил, что большинство оппозиционных партий и их членов выразили готовность отказаться от вхождения в Парламент, но лидеры партий решили подождать один день и провести консультации с членами своих партий.

«Это были не выборы, это было все, кроме выборов», — сказал Угулава, добавив, что Европейская Грузия не признает полномочия этих выборов.

«Четко видно, какой уровень тотальной фальсификации был по всей стране», — сказала Хатуна Самнидзе, член Республиканской партии, которая входит в партийный список блока ЕНД – Сила в единстве. По ее словам, они продолжают обсуждение вопроса с международными партнерами.

Сегодня международные наблюдатели, включая наблюдательные миссии БДИПЧ/ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблей НАТО и Парламентской ассамблеи Совета Европы, опубликовали предварительные заключения, в которых подвергли критике целый ряд аспектов избирательного процесса, однако также отметили, что несмотря на это, результаты парламентских выборов 31 октября не вызывают сомнений.

«Мы с большим уважением относимся к международным миссиям… но больше всего доверяем своим глазам», — сказал Алеко Элисашвили, лидер партии «Граждане». Он также обвинил ЦИК в подтасовке результатов в пользу Грузинской мечты и отметил: «Лекарство от этого — досрочные выборы, и мы будем за это бороться».

На отдельной пресс-конференции лидеры партии «Лело за Грузию» заявили, что партия не признает «сфальсифицированные» результаты и единственным выходом считает внеочередные выборы.

Альянс патриотов также обвинил Грузинскую мечту в фальсификации результатов выборов. По словам одной из лидеров партии Ирмы Инашвили, они не признают результатов и требуют проведения повторных выборов.

