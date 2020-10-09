8 избирательных субъектов подписали Соглашение о судебной реформе. Фото: со страницы НПО «Международная прозрачность – Грузия» в Facebook
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Оппозиционные партии подписали Соглашение о судебной реформе

09/10/2020 - 20:41
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Оппозиционные политические партии 9 октября подписали Концепцию судебной реформы из десяти пунктов. Документ под названием «Первые 10 шагов судебной реформы» был разработан неправительственными организациями: «Международная прозрачность -Грузия», «Демократическая инициатива Грузии, «Фонд Открытого общества», «Партнерство за права человека», «Международное общество за справедливые выборы и демократию», «Институт развития свободы информации» и «Центр по правам человека». Целью документа является «функциональное и системное улучшение судебной системы», «усиление независимости судей» и «внедрение демократических механизмов внутреннего управления».

Под документом своими подписи поставили следующие избирательные субъекты: «Единое национальное движение – Объединенная оппозиция — Сила в единстве», «Демократическое движение — Единая Грузия», «Стратегия Агмашенебели», «Лейбористская партия», «Европейская Грузия», «За справедливость», «Лело за Грузию» и «Граждане».

Оппозиционные партии договорились по следующим 10 принципам:

  1. Парламент должен принять резолюцию политического содержания, в которой будут даны оценка опыту прошлого, политико-правовой реальности, созданной деинституционализированной системой правосудия Грузии, находящейся под политическим влиянием;
  2. Изменить правила укомплектования Высшего совета юстиции и рамки его полномочий для обеспечения институциональной независимости и освобождения от кланового правления судебной системы, путем укрепления совещательной демократии и реализации процедур, основанных на консенсусе;
  3. Усовершенствовать правила и процедуру укомплектования Верховного суда в соответствии с принципом прозрачности и беспристрастности с целью отбора лучших кандидатов в Верховный суд;
  4. Обеспечить индивидуальную, функциональную и институциональную независимость судей;
  5. Повышение независимости Высшей школы юстиции. В процессе укомплектования Совета Высшей школы юстиции лишить Высший совет юстиции доминантной позиции;
  6. Усовершенствовать систему дисциплинарного правопроизводства судей. Следует доработать вопрос об избрании независимого инспектора и создать гарантии его независимости;
  7. Увеличить количество судей. С помощью исключительных норм обеспечить одноразовое заполнение суда новым потоком;
  8. Увеличить роль и масштаб присяжных заседателей, что предполагает расширение института присяжных заседателей в правопроизводстве такого типа, в рамках которого лицо может быть приговорено к лишению свободы в виде ответственности;
  9. Государство должно содействовать усилению роли арбитража, что подразумевает законодательные изменения, которые повысят доверие к арбитражу;
  10. Сотрудникам Аппарата суда должны быть созданы справедливые условия труда. Кроме того, набор персонала в Аппарат суда должен основываться на здоровой и честной конкуренции.

Подписывая документ, стороны соглашаются, что они будут сотрудничать друг с другом над реализацией концепции, необходимой для судебной реформы, после того, как войдут в законодательный орган в результате октябрьских парламентских выборов.

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09/10/2020 - 20:41
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