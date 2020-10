Оппозиционные партии подписали Соглашение о судебной реформе

Оппозиционные политические партии 9 октября подписали Концепцию судебной реформы из десяти пунктов. Документ под названием «Первые 10 шагов судебной реформы» был разработан неправительственными организациями: «Международная прозрачность -Грузия», «Демократическая инициатива Грузии, «Фонд Открытого общества», «Партнерство за права человека», «Международное общество за справедливые выборы и демократию», «Институт развития свободы информации» и «Центр по правам человека». Целью документа является «функциональное и системное улучшение судебной системы», «усиление независимости судей» и «внедрение демократических механизмов внутреннего управления».

Под документом своими подписи поставили следующие избирательные субъекты: «Единое национальное движение – Объединенная оппозиция — Сила в единстве», «Демократическое движение — Единая Грузия», «Стратегия Агмашенебели», «Лейбористская партия», «Европейская Грузия», «За справедливость», «Лело за Грузию» и «Граждане».

Оппозиционные партии договорились по следующим 10 принципам:

Парламент должен принять резолюцию политического содержания, в которой будут даны оценка опыту прошлого, политико-правовой реальности, созданной деинституционализированной системой правосудия Грузии, находящейся под политическим влиянием; Изменить правила укомплектования Высшего совета юстиции и рамки его полномочий для обеспечения институциональной независимости и освобождения от кланового правления судебной системы, путем укрепления совещательной демократии и реализации процедур, основанных на консенсусе; Усовершенствовать правила и процедуру укомплектования Верховного суда в соответствии с принципом прозрачности и беспристрастности с целью отбора лучших кандидатов в Верховный суд; Обеспечить индивидуальную, функциональную и институциональную независимость судей; Повышение независимости Высшей школы юстиции. В процессе укомплектования Совета Высшей школы юстиции лишить Высший совет юстиции доминантной позиции; Усовершенствовать систему дисциплинарного правопроизводства судей. Следует доработать вопрос об избрании независимого инспектора и создать гарантии его независимости; Увеличить количество судей. С помощью исключительных норм обеспечить одноразовое заполнение суда новым потоком; Увеличить роль и масштаб присяжных заседателей, что предполагает расширение института присяжных заседателей в правопроизводстве такого типа, в рамках которого лицо может быть приговорено к лишению свободы в виде ответственности; Государство должно содействовать усилению роли арбитража, что подразумевает законодательные изменения, которые повысят доверие к арбитражу; Сотрудникам Аппарата суда должны быть созданы справедливые условия труда. Кроме того, набор персонала в Аппарат суда должен основываться на здоровой и честной конкуренции.

Подписывая документ, стороны соглашаются, что они будут сотрудничать друг с другом над реализацией концепции, необходимой для судебной реформы, после того, как войдут в законодательный орган в результате октябрьских парламентских выборов.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)