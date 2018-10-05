«Вовзарещение» блудного генерала

Уже почти месяц, как тема биологической лаборатории в Грузии интенсивно муссируется российскими властями. То представитель российского МИДа предупреждает США по поводу функционирования лаборатории им. Лугара в Тбилиси, то Министерство обороны представляет «неопровержимые» документы о вредоносности этой лаборатории, и на протяжении всего этого времени в качестве основных доказательств, представители России ссылаются на бумаги, представленные бывшим шефом Службы безопасности Грузии Игорем Гиоргадзе. Гиоргадзе же, в свою очередь, утверждает, что в указанной лаборатории проводятся опыты над гражданами Грузии, и что в результате этих опытов уже погибли несколько десятков человек.

Вдаваться в подробности брифинга, проведенного в МО РФ 4 октября, дело неблагодарное. Всю суть этого мероприятия можно свести в несколько предложений – Россия обеспокоена военно-биологической активностью США по всему миру, особенно, вблизи со своими границами, а в доказательство этой активности главного российского «противника» — Америки на территории Африки, у границ России, а также Китая, генерал Кириллов ссылается на папки бумаг, собранных Игорем Гиоргадзе касательно лаборатории Лугара. Ну и естественно, там же слышны угрозы, что Россия не допустит «бесчинства» американцев, защитит граждан соседней Грузии и все подобное. Особенно зловеще выглядели доводы российского генерала, что американцы для распространения всяких болезней, в том числе, с территории Грузии, используют насекомых, а для транспортировки последних же используются специальные дроны. Ну чем не сценарий для очередной компьютерной игры.

Весь этот хоровод российской верхушки вокруг лаборатории в Грузии возникает параллельно с обвинениями, выдвигаемыми Западом в незаконной деятельности российских спецслужб, будь то «дело Скрипалей» или выдворение российских хакеров из ряд европейских государств. Непонятно, что может стоять за угрозами России в адрес США и подразумевают ли эти угрозы, какие-либо активные действия российских военных на территории Грузии…

Не стоит наверно забывать и о том, что в конце месяца в Грузии намечены президентские выборы с широким выбором кандидатов. Пытается ли такими выбросами бесполезной информации о якобы смертельной угрозе лаборатории Лугара, Россия каким-то образом повлиять и на результаты предстоящих в Грузии президентских выборов, можно наверно только догадываться. Факт, что тема актуализируется уже не первый раз и все больше похожа на игру, в которой бывший шеф грузинской безопасности выставляется то ли в качестве пугала (для грузинского населения), то ли в виде простой пешки на шахматной доске, которая в удобный момент может сделать «решающий ход».

Власти Грузии не всегда спешат отвечать на обвинения, выдвигаемые российской стороной относительно расположенной в пригороде Тбилиси лаборатории, и лишь изредка заявляют, что Москва специально распространяет дезинформацию, не имеющей ничего общего с действительностью. 5 октября генеральный директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что «за последние 2-3 недели в российских СМИ активизировался поток неслыханной лжи и клеветы» относительно центра Лугара, к чему подключились также и «официальные структуры России».

По его словам, объект начал функционировать в 2013 году и он построен в рамках межправительственного договора между Грузией и США. «Центр Лугара всем своим оснащением передан в собственность правительства Грузии, а с 2018 года» финансирование центра и сети лабораторий обеспечивает правительство Грузии, — заявил Гамкрелидзе. Он также отметил, что российские журналисты и биоэксперты являются частными гостями и во время своих визитов они получают возможность ознакомиться с содержанием исследований и работой лаборатории. «Несмотря на все это, со стороны представителей РФ продолжается необоснованная дезинформация в отношении функционирования Центра Ричарда Лугара», — подчеркнул он.

На этот раз последовал также ответ и из Вашингтона. Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил РИА Новости, что США не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара в Грузии. «Это не объекты США», — сказал Пахон. Он назвал заявления Минобороны РФ об этом выдумкой «российской информационной кампании по дезинформации, направленной против Запада».

Вряд ли этих объяснений будет достаточно для того, чтобы раз и навсегда поставить точку в вопросе принадлежности лаборатории и угрозы ее функционирования чуть ли не всему миру. Как и прежде, ожидается что российские власти с помощью своих СМИ неоднократно будут еще подогревать тему лаборатории, тем более что саму российскую власть ждут нелегкие времена для подготовки адекватных ответов на «промахи» и «проступки» своих спецслужб в Европе и не только.