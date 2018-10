Политические партии комментируют заявления Зазы Окуашвили

Политические партии откликнулись на заявления владельца Omega Group Зазу Окуашвили, в которых он обвиняет руководство Грузинской мечты, в том числе, Бидзину Иванишвили, вымогательство, рэкете и отмывании денег.

Оценки правящей команды

Правящая политическая партия сегодня провела символическую встречу в центральном офисе партии в связи с шестой годовщиной победы над Национальным движением на парламентских выборах 2012 года. После завершения встречи политические лидеры говорили о последних событиях в стране, в том числе, о распространившихся в СМИ скрытых аудиозаписях и обвинениях со стороны Зазы Окуашвили.

Мамука Бахтадзе — премьер-министр Грузии: «Моя реакция очень проста. Это заявление войдет в еще один список анекдотов, с которыми мы неоднократно сталкивались… Это заявление является анекдотичным, смешным для меня… Когда я прочитал это, мне стало смешно – Бидзина Иванишвили просит денег у предпринимателя, чтобы тот выплатил… Я неоднократно говорил, что в Грузии нет неприкосновенных личностей, есть верховенство закона, есть следствие, есть суд и грузинское общество, которое оценит четко все это… Что касается моего мнения, когда мы говорим о причинении ущерба кому-либо, в этом случае, если у человека есть какие-то факты, я имею в виду г-на Окуашвили, он должен собрать это в один пакет и с помощью своего юриста или адвоката предоставить следственным органам, так происходит, когда речь идет цивильно и когда защищаются права человека».

Ираклий Кобахидзе – председатель Парламента: «Мы постоянно слышим об абсолютно непонятных записях, распространенных г-ном Окуашвили, очевидно, он все записывал, у него оказывается была встреча с г-ном Бидзиной Иванишвили, как он сказал, но, как видно, там он запись не производил… Заза Окуашвили это именно тот человек, который смог вернуть свой бизнес с помощью Грузинской мечты, вернуть свое телевидение, это сделала Грузинская мечта совершенно безвозмездно. Сегодня этот человек делает такую вещь, с помощью спекуляции, путем распространения совершенно фальшивых, непонятных записей, путем распространения беседы между двумя людьми пытается навести тень на нашу власть… не существует ни одного факта политического давления на бизнес, соответственно, не будет представлено и ни одного доказательства в этом отношении. Это спектакль, который поставил Окуашвили, в котором ему помогло Национальное движение, и напомню, что Национальное движение – это та сила, которая лишила Зазу Окуашвили бизнеса и телевидения. Это почерк Нацдвижения, почерк «Рустави-2», фальсификация, ложь».

Георгий Гахария — министр внутренних дел: «Это театр одного актера. Это просто смешно. Если хотим серьезно говорить, то на все вопросы будут даны ответы и в Тбилиси, и в Лондоне, и если г-н Окуашвили пожелает, можно и в Бомбее. Однако, я хотел бы подчеркнуть, что г-ну Окуашвили придется заплатить каждый тетри и каждый лари, которые нужно заплатить в бюджет. Встреча (с Иванишвили) состоялась, конечно, я был тогда бизнес-омбудсменом, и главная цель этой встречи заключалась в поддержке местного производства и поддержке той несчастной компании (Omega Group), которая, как видно, накопила столько долгов перед бюджетом».

Каха Каладзе – мэр Тбилиси: «Еще одним наглядным примером политики перекладывания вины является надуманное дело телекомпании «Ибериа», которое реально является грязной кампанией, инициированной хозяевами группы, производящей сигареты, и подхваченной Национальным движением. Целью этой кампании является, с одной стороны, избежать выплаты 50 миллионов, принадлежащих бюджету, т.е. народу, и с другой стороны, очернение имиджа власти. С использованием беспомощных т.н. секретных записей, Грузинскую мечту в давлении на бизнес обвиняет криминальная политическая сила, для которой рэкет бизнеса, запугивание и захвата имущества были ежедневными событиями. С полной ответственностью заявляем, что не существует ни одного случая политического давления на бизнес, и, соответственно, никто не сможет представить никаких доказательств такого факта».

Оценки оппозиционных партий

Григол Вашадзе – Сила в единстве: «Вчерашний вечер и сегодняшнее утро в очередной раз подтвердили, что в Грузии государство вышло из правовой и конституционной сферы и эта пустота институтов, искусственно созданная т.н. Грузинской мечтой и Иванишвили за счет ослабления закона и Конституции, заполнена мафиозными и клановыми группировками. То, что мы видели вчера, является прямым путем, который ведет к потере государственности. Все общество должно объединиться для того, чтобы мы не допустили этого… Те институты, которые должны заботиться об укреплении государства и защищать закон, превратились в ответвления, направленные на защиту финансовых интересов мафии. В Грузии насилуют бизнес, борются со свободным словом, преследуют политических оппонентов, и страна, фактически, управляется мафиозным кланом, который создал политическую полицию для того, чтобы фальсифицировать выборы и продлить свое присутствие во главе у власти, чего не допустят общество и объединенная оппозиция».

Давид Бакрадзе — Европейская Грузия: «То, что мы слышали вчера, выходит за всякие рамки и подтверждает, что сегодня правительство Грузинской мечты вернуло в стране системную коррупцию времен Шеварднадзе, когда вся высшая власть государства была вовлечена в коррупцию. Грузинская мечта ушла еще дальше, и теперь впереди клановой системы Шеварднадзе стоит та модель неформального мафиозного правления, которая действует сегодня в государстве. Все это очень тревожно, и ставит на повестку необходимость ответов со стороны государства.

Сегодня мы все слышали ответ Грузинской мечты, которая подтвердила, что сегодняшняя власть полностью отошла от государственных интересов, интересов народа, и лишилось не только политического, но и морального права продолжать оставаться у власти. Мы услышали ответ власти, которая даже из уважения не сказала, что расследует этот вопрос и накажут виновных. В ответ мы услышали агрессию, ложь, самодовольное бахвальство теми достижениями, которые якобы Грузинская мечта привела стране за эти шесть лет».

Шалва Нателашвили — Лейбористская партия: «То, что вчера вечером услышало общество, означает конец режима Бидзины (Иванишвили), это финал. Обо всем этом мы говорили обществу несколько лет назад. Сегодня народ непосредственно увидел беспрецедентный факт. Де-факто глава страны, политический лидер государства, лично вымогает миллионы у конкретных бизнесменов, но то, чего общество не увидело и что совершенно, об этом нас ждет впереди очень интересное расследование».

Давид Усупашвили – Движение за развитие: «То, что мы слышим в последние дни, криминальная хроника, попытка перекатывания этой хроники неуплаченными налогами или совершенными в прошлом времени насилием со стороны Национального движения – это шаг к той пропасти… Впереди выборы и возможность поставить страну на правильный путь. Поэтому я обращаюсь ко всем людям со свободной волей и с гражданской ответственностью, не опускайте рук, не становитесь жертвами пропагандистских машин и не превратим Грузию в арену для боя без правил между Мишей и Бидзиной… Ровно четыре недели остались до выборов, я и моя команда сделаем все для того, чтобы страна пошла по правильному пути и обошла и болото мечтунов и беспредец националов».

Один из учредителей Omega Group и владелец телекомпании «Ибериа» владелец Заза Окуашвил обвинил руководсто Грузинской мечты, в том числе, Бидзину Иванишвили в вымогательстве, рэкете и отмывании денег, и рассказал об этом в Один из учредителей Omega Group и владелец телекомпании «Ибериа» владелец Заза Окуашвил обвинил руководсто Грузинской мечты, в том числе, Бидзину Иванишвили в вымогательстве, рэкете и отмывании денег, и рассказал об этом в интервью телекомпании «Рустави-2» 30 сентября. Заявлениям Окуашвили предшествовало распространение секретных записей телекомпанией «Рустави-2», в которых, предположительно Заза Окуашвили беседует с приближенными к Грузинской мечте бизнесменами и бывшим министром по делам спорта и молодежи. Записи касаются обвинений в коррупции, выплаты денег официальным лицам и тайной схемы финансирования правящей партии.

