Телекомпания «Ибериа» приостановила вещание

Телекомпания «Ибериа» 16 октября приостановила вещание. По заявлению менеджмента канала, вещание приостановлено из-за возникших финансовых проблем.

Надпись «Власти закрыли Ибериа!!!» появилась на экране канала прошедшей ночью. 16 октября в эфир не выходили главный информационный выпуск канала, а также главное ток-шоу «Свободное пространство».

Начальник Информационной службы «Ибериа» Вахо Хузмиашвили разъяснил, что власти сделали все, чтобы остановить их работу, и на данном этапе они «успешно справились» с «этапом.

«За то, что сейчас происходит на телевидении, не будут выходить политические ток-шоу, не будет выходить информационный выпуск, вся ответственность возлагается на власти страны. Властям страны удалось остановить наше вещание за 12 дней до выборов», — заявил он.

Одна из основателей телекомпании «Ибериа», независимый депутат Парламента Нато Чхеидзе также прокомментировала приостановление вещания. По ее словам, «правительство добилось того, чем занималось в течение двух лет и готовилось к этому дню. Эта ситуация печальная не только для Ибериа, но и для страны, потому что, когда такими методами борешься с медиа, это никогда не отразиться благоприятно на действия властей».

Сотрудники телекомпании «Ибериа» в начале сентября Сотрудники телекомпании «Ибериа» в начале сентября обвинили власти в давлении и создании финансовых проблем компании Omega Group, основному спонсору телевидения. 10 сентября они на несколько часов прекратили вещание в знак протеста. Вскоре после протеста сотрудников в СМИ начали публиковать скрытые аудиозаписи, в которых, предположительно, один из учредителей Omega Group обвинял высокопоставленных чиновников, в том числе и руководителя правящей партии, миллиардера Бидзину Иванишвили в рэкете и вымогательстве.

Телекомпания «Ибериа» была основана в 2000 году, владельцем и спонсором которой была бизнес-компания Omega Group. После Революции роз, в 2004 году правоохранители провели обыск в офисе телекомпании «Ибериа» по причине участия фирмы «Омега» в незаконном импорте сигарет. Позже телекомпания была закрыта и вещательную лицензию вернула себе только в 2013 году, а в 2015 году возобновила вещание.

This post is also available in: Грузинский