Министерство юстиции представило трех кандидатов на должность главного прокурора

Министерство юстиции Грузии представило трех кандидатов на должность главного прокурора страны, в том числе, ассистент-профессора Юридического факультета Тбилисского государственного университета Нино Гогниашвили, главы Администрации правительства Шалву Тадумадзе и председателя партии «Свободные демократы» Шалву Шавгулидзе.

Трех кандидатов, которые будут представлены Прокурорскому совету, Министерство юстиции назвало сегодня. Шалва Тадумадзе и Нино Гогниашвили были выдвинуты в качестве кандидатов на пост главного прокурора Тбилисским государственным университетом, а кандидатуру Шалвы Шавгулидзе выдвинула партия «Европейская Грузия».

Публичные консультации по отбору кандидатов на должность главного прокурора министр юстиции Теа Цулукиани начала 4 июня этого года, и сроки выдвижения кандидатов истекли 4 июля. В общей сложности, на пост главного прокурора был выдвинут 21 кандидат, но трое из них выбыли из отборочного конкурса по собственному решению, и, наконец, Министерство юстиции сделало свой выбор из списка 18 кандидатов.

Кандидата на должность главного прокурора Кандидата на должность главного прокурора выбирает Прокурорский совет, состоящий из 15 членов, которым руководит министр юстиции. Утвержденного советом кандидата министр юстиции представляет правительству для получения его согласия. В случае согласия правительства, кандидат будет представлен в Парламент Грузии, который принимает решение большинством всего состава.

Должность главного прокурора стала вакантной после того, как Тбилисский городской суд вынес вердикт по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава в Тбилиси в декабре прошлого года, что вызвало протест отца одного из убитых подростков Зазы Саралидзе и с общества. Они потребовали отставки главного прокурора Ираклия Шотадзе и наказания всех лиц, участвовавших в убийстве. Ираклий Шотадзе ушел в отставку в тот же день.

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