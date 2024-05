გენერალური პროკურორი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოტივით თანამდებობას ტოვებს

Less than a minute

საქართველოს პროკურატურამ 23 მაისს განაცხადა, რომ გენერალურმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ „გართულებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის“ გამო თანამდებობა დატოვა. შოთაძის თქმით, მან თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება ექიმების რეკომენდაციით მიიღო.

„მკურნალობის პროცესი სავარაუდოდ რამოდენიმე თვე გაგრძელდება და უკვე კვირაზე მეტია ამ მიზნით საზღვარგარეთ ვიმყოფები. შესაბამისად, არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, შეუძლებელია გავაგრძელო გენერალური პროკურორის უფლებამოსილების განხორციელება. სწორედ ამიტომ უკვე მივმართე საქართველოს პარლამენტს თანამდებობიდან გადადგომის განცხადებით“, – განაცხადა შოთაძემ.

ირაკლი შოთაძე საქართველოს მთავარ პროკურორად 2020 წლიდან მსახურობდა. 2005 წლიდან კი მას საჯარო სამსახურში სხვადასხვა თანამდებობები ეკავა.

