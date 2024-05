Генпрокурор Грузии подал в отставку из-за проблем со здоровьем

Less than a minute

Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе неожиданно подал в отставку из-за «ухудшения здоровья». Об этом сообщила Прокуратура Грузии 23 мая. По словам Шотадзе, решение уйти в отставку он принял по рекомендации врачей.

«Процесс лечение, вероятно, продлится несколько месяцев, а я уже больше недели по этой причине нахожусь за границей. Поэтому, учитывая мое нынешнее состояние, я не могу продолжать исполнять свои обязанности генерального прокурора», — заявил Шотадзе, добавив, что уже проинформировал Парламент Грузии о своем решении.

Ираклий Шотадзе занимал должность генерального прокурора Грузии с 2020 года. На публичной должности он работает с 2005 года.

