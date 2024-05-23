Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Фото: Прокуратура Грузии
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Генпрокурор Грузии подал в отставку из-за проблем со здоровьем

Civil.ge Send an email 23/05/2024 - 11:34
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Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе неожиданно подал в отставку из-за «ухудшения здоровья». Об этом сообщила Прокуратура Грузии 23 мая. По словам Шотадзе, решение уйти в отставку он принял по рекомендации врачей.

«Процесс лечение, вероятно, продлится несколько месяцев, а я уже больше недели по этой причине нахожусь за границей. Поэтому, учитывая мое нынешнее состояние, я не могу продолжать исполнять свои обязанности генерального прокурора», — заявил Шотадзе, добавив, что уже проинформировал Парламент Грузии о своем решении.

Ираклий Шотадзе занимал должность генерального прокурора Грузии с 2020 года. На публичной должности он работает с 2005 года.

Материал будет обновляться…

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Civil.ge Send an email 23/05/2024 - 11:34
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