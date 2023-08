მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება „მტკიცე სული 2023“ დაიწყო

საქართველო მრავალეროვნულ სწავლებას „მტკიცე სული 2023“ (Agile Spirit 2023) უკვე მეთერთმეტედ მასპინძლობს. საერთაშორისო წვრთნის გახსნის ოფიციალური ცერემონიალი ნატო-საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის (JTEC) სამწყობრო მოედანზე გაიმართა.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სწავლებაში მონაწილე 22 ქვეყნის სამხედროებს თავდაცვის ძალების მეთაური, გენერალ-მაიორი გიორგი მათიაშვილი და თავდაცვის მინისტრის მოადგილე გრიგოლ გიორგაძე მიესალმნენ. სამხედრო მოსამსახურეებს სიტყვით მიმართა თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილემ ირაკლი ჭიჭინაძემ და საერთაშორისო წვრთნებისა და პარტნიორობის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება.

როგორც აშშ-ის თავდაცვის ძალების ვიზუალური ინფორმაციის გავრცელების სამსახური (DVIDS) იტყობინება, წლევანდელ სწავლებაში ჩართულია 3500-ზე მეტი სამხედრო, მათ შორის გერმანიიდან, რუმინეთიდან, გაერთიანებული სამეფოდან, ბელგიიდან, აზერბაიჯანიდან და შეერთებული შტატებიდან. კერძოდ, დაახლოებით 1 200 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს სწავლებაში შეერთებული შტატებიდან.

DVIDS-ის ინფორმაციით, „ბრიგადის დონის სწავლების ფარგლებში ჩატარდება საველე წვრთნა და საბრძოლო სროლის დემონსტრირება, ასევე რეაგირების სხვადასხვა სცენარები, რომელთა მიზანიც რეალისტური საბრძოლო მომზადების გარემოს სიმულირებაა“. აშშ-ის მხრიდან წვრთნებში მონაწილეობენ 173-ე საჰაერო-სადესანტო ბრიგადა, მე-12 საბრძოლო საავიაციო ბრიგადა, 48-ე ქვეითი ბრიგადის საბრძოლო შენაერთი, 54-ე უსაფრთხოების ძალების დამხმარე ბრიგადა, 122-ე ტაქტიკური მხარდაჭერის რაზმი და ევროპაში აშშ-ს სპეციალური ძალების სარდლობა.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, Agile Spirit 2023 საქართველოს თავდაცვის ძალებს, აშშ-ის გაერთიანებულ ძალებს, მოკავშირეებსა და პარტნიორ ძალებს შორის ტაქტიკურ დონეზე ურთიერთთავსებადობის ამაღლებას, მრავალეროვნულ გარემოში ოპერაციების დაგეგმვისა და აღსრულების დროს ოპერატიული შესაძლებლობების დახვეწასა და გაძლიერებას ისახავს მიზნად.

მრავალეროვნული სწავლება 13 სექტემბერს დასრულდება.

