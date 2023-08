В Грузии стартовали многонациональные военные учения «Сильный дух 2023»

Грузия в одиннадцатый раз принимает многонациональные военные учения «Сильный дух 2023» (Agile Spirit 2023). Официальная церемония открытия международных учений прошла на полигоне Совместного центра обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC).

По информации Министерства обороны Грузии, командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили и заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе приветствовали участвующих в учениях военных из 22 стран. Заместитель командующего Силами обороны Ираклий Чичинадзе обратился к военнослужащим и подчеркнул важность международных тренировок и партнерства.

Как сообщает Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS), в учениях в этом году принимают участие более 3 500 военнослужащих, в том числе из Германии, Румынии, Великобритании, Бельгии, Азербайджана и США. В частности, в учениях принимают участие около 1 200 военнослужащих из США.

По данным DVIDS, «в рамках бригадной подготовки будут проводиться полевые тренировки и показательные боевые стрельбы, а также различные сценарии реагирования, целью которых является имитация реалистичной обстановки боевой подготовки». С американской стороны в учениях участвуют 173-я воздушно-десантная бригада, 12-я боевая авиационная бригада, боевое подразделение 48-й пехотной бригады, 54-я бригада поддержки Сил безопасности, 122-й отряд тактического обеспечения и Командование Сил специального назначения США в Европе.

По информации Министерства обороны Грузии, учения «Agile Spirit 2023» направлены на повышение оперативной совместимости между Силами обороны Грузии, Объединенными силами США, союзниками и силами партнеров на тактическом уровне, улучшение и усиление оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде.

Многонациональные учения завершатся 13 сентября.

