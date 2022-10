დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, სექტემბერის თვეში, ქვეყნის მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა) კოვიდის სულ 35 719 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, 43 189 გამოჯანმრთელდა, 20 გარდაიცვალა.

ახალი შემთხვევებიდან 19 610 თბილისში გამოვლინდა, 4 090 იმერეთში, 2 590 კახეთში, 2 259 ქვემო ქართლში, 1 884 სამეგრელო-ზემო სვანეთში, 1 656 შიდა ქართლში, 1 155 აჭარაში, 1 080 გურიაში, 774 მცხეთა-მთიანეთში, 361 სამცხე-ჯავახეთში, 260 რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში.

სექტემბრის მონაცემებით, ქვეყანაში (გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა) კოვიდის სულ 1 797 225 შემთხვევაა დაფიქსირებული, მათგან 1 776 548 გამოჯანმრთელდა, 16 920 გარდაიცვალა.

შენიშვნა: დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ ბოლოს წინა გამოქვეყნებული სტატისტიკა 28 აგვისტოდან 2 სექტემბრამდე პერიოდს მოიცავდა, ბოლო სტატისტიკა კი – მთლიანად სექტემბრის თვის მონაცემს აერთიანებს. შესაბამისად, კოვიდის შემთხვევების, გამოჯანმრთელებულთა და გარდაცვლილთა ჯამურ მონაცემებში, შესაძლოა, 1-2 დღიანი გადაფარვის გამო ოდნავი ცდომილება დაფიქსირდეს.

