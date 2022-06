სიქსტის კაპელამ სამების ტაძრის საპატრიარქო გუნდის კონცერტს უმასპინძლა

ვატიკანში მდებარე სიქსტის კაპელამ სამების საკათედრო ტაძრის საპატრიარქო გუნდის კონცერტს უმასპინძლა, სადაც ძველი ქართულ პოლიფონია და ახალი ქართული საგუნდო მუსიკა შესრულდა.

26 ივნისს გამართული ორსაათიანი კონცერტის დროს, გუნდმა, რომელსაც სხვა ქართველი მომღერლებიც შეუერთდნენ, დაახლოებით, 20-მდე სიმღერა შეასრულა, მათ შორის, „კირიე ელეისონ“, „შენ ხარ ვენახი“, „ჩაკრულო“ და გია ყანჩელის მინიატურები.

კონცერტის დასასრულისკენ, საქართველოს საპატრიარქო გუნდმა სიქსტის კაპელის გუნდთან ერთად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია II- ის მიერ დაწერილი Ave Maria შეასრულა.

ღონისძიებას საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი და კულტურის მინისტრი თეა წულუკიანი, ასევე ვატიკანში აკრედიტირებული უცხოელი დიპლომატები დაესწრნენ.

Georgian Chant at the Sistine Chapel https://t.co/W5kIRRyJdi — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) June 26, 2022

„დღეს საღამოს, ჩვენ ემოციური მომენტის მომსწრენი გავხდით, რომელიც ჩვენს მეხსიერებაში დარჩება. ჩემი დიდი მადლიერება პაპ ფრანცისკეს“, – დაწერა საქართველოს პრეზიდენტმა Twitter-ზე.

„ქართული გალობის მოსმენა სიქსტის კაპელის კედლებში ემოციური წიგნი იყო, რომელიც ჩვენი ისტორიის წიგნებს შორის დარჩება“, – აღნიშნა მან და დასძინა, რომ „ჩვენ საქართველოსა და წმინდა საყდარს შორის არსებულ ხანგრძლივ ურთიერთობებში უდიდესი მომენტის მომსწრენი გავხდით“.

მანამდე, წმინდა საყდრის ნუნციომ სომხეთსა და საქართველოში, ჟოზე ბეტანკურმა განაცხადა, რომ „თბილისის ყოვლადწმიდა სამების საკათედრო ტაძრის გუნდის ვიზიტი ვატიკანში მნიშვნელოვანი და ისტორიული გამოვლინებაა, იმ დროს, როდესაც მსოფლიო უკრაინაში მძვინვარე ომის ტყვეობაშია, რაც ასე ახლოა საქართველოს გამოცდილებასთან, სადაც ბევრი დევნილი ადამიანის მდგომარეობა კვლავ ძალიან ღრმა და მტკივნეულ ჭრილობად რჩება“.

იმავდროულად, ვიზიტს საქართველოში გარკვეული კრიტიკა მოჰყვა იმ პირთა მხრიდან, რომლებიც ტრადიციულად სკეპტიკურად არიან განწყობილნი მართლმადიდებელ ეკლესიასა და წმინდა საყდარს შორის ურთიერთობების გაღრმავების მიმართ. „საქართველოში რელიგიური ფაშიზმი და ფანატიზმი უნდა დამთავრდეს!“, – უპასუხა მათ გუნდის დირიჟორმა, სვიმონ ჯანგულაშვილმა.

29 ივნისს, საქართველოს გუნდი კათოლიკოს პატრიარქის ილია II- ის Ave Maria-ს წმინდა პეტრეს ბაზილიკაში შეასრულებს. კონცერტს რომის პაპი ფრანცისკე და კონსტანტინოპოლის მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაციის წევრები დაესწრებიან.

