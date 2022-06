В Сикстинской капелле прошел концерт патриаршего хора собора Самеба

В Сикстинской капелле в Ватикане состоялся концерт патриаршего хора Самеба (Троицкий собор Тбилиси), где были исполнены старогрузинская полифония и новая грузинская хоровая музыка.

Во время двухчасового концерта 26 июня хор, к которому присоединились и другие грузинские певцы, исполнил около 20 произведений, в том числе «Кирие Элейсон», «Шен хар венахи» («Ты виноградник»), «Чакруло» и миниатюры Гии Канчели.

В завершение концерта грузинский патриарший хор вместе с хором Сикстинской капеллы исполнил «Аве Мария» на стихи Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

На мероприятии присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили и министр культуры Теа Цулукиани, а также иностранные дипломаты, аккредитованные при Ватикане.

Georgian Chant at the Sistine Chapel https://t.co/W5kIRRyJdi — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) June 26, 2022

«Сегодня вечером мы стали свидетелями эмоционального момента, который останется в нашей памяти. Я очень благодарен Папе Франциску», — написала президент Грузии в Twitter.

«Слушать грузинские песнопения в стенах Сикстинской капеллы было эмоциональной книгой, которая останется среди книг нашей истории», — отметила он, добавив, что «мы стали свидетелями величайшего момента в давних отношениях между Грузией и Святым Престолом».

Ранее нунций Святого Престола в Армении и Грузии Жозе Бетанкур заявил, что «визит хора кафедрального собора Самеба в Ватикан является важным и историческим событием в то время, когда мир переживает ожесточенную войну в Украине, что так близко к опыту Грузии, где положение многих ВПЛ остается очень глубокой и болезненной раной».

В то же время визит вызвал определенную критику в Грузию со стороны тех, кто традиционно скептически относился к углублению отношений между Православной Церковью и Святым Престолом. «Религиозному фашизму и фанатизму в Грузии должен быть положен конец!», — ответил им дирижер хора Свимон Джангулашвили.

29 июня грузинский хор исполнит «Аве Мария» Католикоса Патриарха Илии II в Соборе Святого Петра. На концерте будут присутствовать Папа Римский Франциск и члены делегации Константинопольской Православной Церкви.

