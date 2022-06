პარლამენტის თავმჯდომარე ფინეთსა და შვედეთს ესტუმრა 

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, შალვა პაპუაშვილი სკანდინავიის ქვეყნებში ვიზიტის ფარგლებში, ფინეთსა და შვედეთში ოფიციალურ პირებს შეხვდა.

15 ივნისს ფინეთში ვიზიტის დროს, პაპუაშვილი ფინეთის პრემიერმინისტრ სანნა მარინსა და ევროპულ საქმეთა საკითხებში ფინეთის რესპუბლიკის მინისტრს, ტიტი ტუპურაინენს შეხვდა.

შეხვედრის შემდეგ ფინეთის მთავრობის ადმინისტრაციამ Twitter-ზე დაწერა, რომ საუბარი შეეხო საქართველოს სწრაფვას ევროკავშირში და უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიას.

Prime Minister @MarinSanna and Minister @TyttiTup met today with the Chairman of the Parliament of Georgia @shpapuashvili.

The discussions concerned Georgia's approach to the EU and Russia's war of aggression against Ukraine.

🇬🇪🤝🇫🇮 pic.twitter.com/BBlLkI1pVy

— Finnish Government (@FinGovernment) June 15, 2022