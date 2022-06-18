Председатель Парламента Грузии посещает Финляндию и Швецию

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с официальными лицами Финляндии и Швеции в рамках своего визита в скандинавские страны.
В ходе своего визита в Финляндию 15 июня Папуашвили встретился с премьер-министром Финляндии Санной Марин и министром по европейским делам Финляндской Республики Титти Туппурайнен.
После встречи Администрация правительства Финляндии написала в Twitter, что разговор был посвящен устремлениям Грузии в ЕС и агрессии России против Украины.
Глава Парламента Грузии встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто и с которым беседовал о региональных проблемах и европейской интеграции. По итогам встречи МИД Финляндии написал в Twitter, что Финляндия поддерживает территориальную целостность Грузии.
В ходе визита Папуашвили также встретился со спикером парламента Финляндии Матти Ванханеном и обсудил с ним двусторонние парламентские связи и европейские устремления Грузии.
Во время пребывания в Финляндии спикер Парламента Грузии выступил на мероприятии, организованном обществом «Paasikivi-seura».
Встречи в Швеции
В ходе визита в Швецию 16 июня Шалва Папуашвили встретился со своим коллегой Андреасом Норленом и рассказал о важности укрепления межпарламентских связей. Он подчеркнул значительный вклад Швеции в демократическое и институциональное развитие Грузии.
В ходе визита Шалва Папуашвили также встретился с госсекретарем Швеции по международному развитию Дженни Олсон, где стороны обсудили двусторонние отношения и расширение сотрудничества.
17 июня председатель Парламента Грузии встретился с министром обороны Швеции Петером Хультквистом. На встрече речь шла о европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также о заявке Швеции на членство в НАТО.
Стороны также подчеркнули угрозы российской агрессии в Украине и важность получения международных гарантий безопасности.
В ходе визита Шалва Папуашвили также встретился с королем Швеции Карлом XVI.
В состав грузинской делегации входили депутаты Грузинской мечты Николоз Самхарадзе, Мака Бочоришвили, Майя Битадзе, а также депутат от оппозиции Херман Сабо.
По теме:
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)