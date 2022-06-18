Председатель Парламента Грузии посещает Финляндию и Швецию

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с официальными лицами Финляндии и Швеции в рамках своего визита в скандинавские страны.

В ходе своего визита в Финляндию 15 июня Папуашвили встретился с премьер-министром Финляндии Санной Марин и министром по европейским делам Финляндской Республики Титти Туппурайнен.

После встречи Администрация правительства Финляндии написала в Twitter, что разговор был посвящен устремлениям Грузии в ЕС и агрессии России против Украины.

Prime Minister @MarinSanna and Minister @TyttiTup met today with the Chairman of the Parliament of Georgia @shpapuashvili.



The discussions concerned Georgia's approach to the EU and Russia's war of aggression against Ukraine.



🇬🇪🤝🇫🇮 pic.twitter.com/BBlLkI1pVy — Finnish Government (@FinGovernment) June 15, 2022

Глава Парламента Грузии встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто и с которым беседовал о региональных проблемах и европейской интеграции. По итогам встречи МИД Финляндии написал в Twitter, что Финляндия поддерживает территориальную целостность Грузии.

В ходе визита Папуашвили также встретился со спикером парламента Финляндии Матти Ванханеном и обсудил с ним двусторонние парламентские связи и европейские устремления Грузии.

Во время пребывания в Финляндии спикер Парламента Грузии выступил на мероприятии, организованном обществом «Paasikivi-seura».

Встречи в Швеции

В ходе визита в Швецию 16 июня Шалва Папуашвили встретился со своим коллегой Андреасом Норленом и рассказал о важности укрепления межпарламентских связей. Он подчеркнул значительный вклад Швеции в демократическое и институциональное развитие Грузии.

В ходе визита Шалва Папуашвили также встретился с госсекретарем Швеции по международному развитию Дженни Олсон, где стороны обсудили двусторонние отношения и расширение сотрудничества.

17 июня председатель Парламента Грузии встретился с министром обороны Швеции Петером Хультквистом. На встрече речь шла о европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также о заявке Швеции на членство в НАТО.

Стороны также подчеркнули угрозы российской агрессии в Украине и важность получения международных гарантий безопасности.

Honoured to meet His Majesty Carl XVI Gustaf, the King of Sweden. Friendship & cooperation btw our countries are based on common European values. Conveyed gratitude for 🇸🇪’s unwavering support for 🇬🇪’s ter. integ. & European future. This support is more important than ever. pic.twitter.com/6tw8Z1s7Oj — Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) June 16, 2022

В ходе визита Шалва Папуашвили также встретился с королем Швеции Карлом XVI.

В состав грузинской делегации входили депутаты Грузинской мечты Николоз Самхарадзе, Мака Бочоришвили, Майя Битадзе, а также депутат от оппозиции Херман Сабо.

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