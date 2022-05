დღეს, თბილისში, თავისუფლების მოედანზე საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი დემოკრატიული რესპუბლიკის გამოცხადებიდან 104 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა.

„სამოქალაქო საქართველოს“ მთავარმა რედაქტორმა, ოთარ კობახიძემ დღევანდელი დღე ფოტოებში ასახა:

