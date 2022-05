Сегодня на площади Свободы в Тбилиси состоялось мероприятие, посвященное 104-й годовщине провозглашения независимой Первой Демократической Республики Грузия.

Главный редактор «Civil Georgia» Отар Кобахидзе отразил сегодняшний день на фотографиях:

Баннеры на здании парламента с надписью – «Навстречу Европе», 26 мая, 2022 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Празднование 104-й годовщины провозглашения первой Демократической Республики Грузия, 26 мая, 2022 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Мальчик с флагом Грузии в руке, 26 мая, 2022 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Бронетехника на площади Свободы, 26 мая, 2022 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Флаг Грузии с лентами украинского флага, 26 мая, 2022 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

День Независимости на площади Свободы, 26 мая, 2022 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Молодой человек с флагом Грузии и с надписью на футболке «Слава Украине», 26 мая, 2022 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Женщина с флагами Грузии и Украины, 26 мая, 2022 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Женщина с флагами Грузии и Украины, 26 мая, 2022 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

