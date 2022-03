ეროვნულმა ბანკმა 40 მლნ აშშ დოლარი გაყიდა

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა (სებ) 9 მარტს გამართულ სავალუტო აუქციონზე გატანილი 50 მლნ აშშ დოლარიდან 39 570 000 აშშ დოლარი გაყიდა.

სებ-ის ცნობით, საშუალო შეწონილმა გაცვლითმა კურსმა 3.3947 შეადგინა.

ეროვნული ბანკის ნაბიჯი უკრაინაში 24 თებერვალს რუსეთის მიერ წამოწყებული ომის პარალელურად ლარის ეტაპობრივ გაუფასურებას მოჰყვა.

მოცემული მომენტისთვის 1 აშშ დოლარი 3.4019 ლარი ღირს, 8 მარტს მისი ღირებულება 3.3991 ლარი იყო.

7 მარტს 1 აშშ დოლარის ყიდვა 3.2744 ლარად იყო შესაძლებელი, 24 თებერვალს კი – ის 3.0162 ლარი ღირდა.

