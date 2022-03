Национальный банк Грузии продал 40 млн долларов США

Национальный банк Грузии (НБГ) продал 39 570 000 долларов США из вынесенных на торги на валютном аукционе 9 марта 50 миллионов долларов США.

По данным НБГ, средневзвешенный обменный курс составил 3,3947.

Действия НБГ последовали за поэтапным обесцениванием национальной валюты лари, начавшимся параллельно с вторжением России в Украину 24 февраля.

На данный момент 1 доллар США стоит 3,4019 лари, 8 марта его стоимость составляла 3,3991 лари.

7 марта 1 доллар США можно было купить за 3,2744 лари, а 24 февраля — за 3,0162 лари.

