Фото: Ибрахим Боран - Unsplash.
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Национальный банк Грузии продал 40 млн долларов США

10/03/2022 - 11:26
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Национальный банк Грузии (НБГ) продал 39 570 000 долларов США из вынесенных на торги на валютном аукционе 9 марта 50 миллионов долларов США.

По данным НБГ, средневзвешенный обменный курс составил 3,3947.

Действия НБГ последовали за поэтапным обесцениванием национальной валюты лари, начавшимся параллельно с вторжением России в Украину 24 февраля.

На данный момент 1 доллар США стоит 3,4019 лари, 8 марта его стоимость составляла 3,3991 лари.

7 марта 1 доллар США можно было купить за 3,2744 лари, а 24 февраля — за 3,0162 лари.

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10/03/2022 - 11:26
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