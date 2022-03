კახა იმნაძის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის სპეციალურ სხდომაზე უკრაინის შესახებ

უკრაინის შესახებ გაეროს გენერალური ასამბლეის სპეციალურ სხდომაზე, საქართველოს ელჩმა გაეროში, კახა იმნაძემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა საქართველოს მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ რუსეთის სრულმასშტაბიანი ინტერვენციის ფონზე.

ქვემოთ მოცემულია 28 თებერვლის საგანგებო სხდომაზე, რომელიც იშვიათად იმართება, საქართველოს ელჩის გამოსვლის სრული ტექსტი:

„მადლობა, ბატონო პრეზიდენტო,

ჩემი დელეგაცია უერთდება ევროკავშირის წარმომადგენლის მიერ გაკეთებულ განცხადებას და ჩემი მხრივ, შემდეგ კომენტარს დავამატებდი:

დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ საგანგებო სხდომაზე, ვინაიდან უშიშროების საბჭომ კიდევ ერთხელ ვერ მოახერხა მშვიდობისა და უსაფრთხოების გარანტის როლი ეთამაშა. ამიტომ, ახლა ჩვენზე, გენერალურ ასამბლეაზეა დამოკიდებული, სადაც ყველას თანაბარი ხმის უფლება გვაქვს, რომ მკაფიოდ განვაცხადოთ, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია იმ მიზანს ემსახურება, რისთვისაც ის შეიქმნა.

გაეროს ერთი წევრი ქვეყნის მიერ შეიარაღებული ძალის გამოყენება მეორე წევრი ქვეყნის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და პოლიტიკური დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ არღვევს გაეროს ქარტიის 2.4 მუხლს და წარმოადგენს აგრესიის აქტს, როგორც ამას ამავე ორგანიზაციის მიერ კონსენსუსით მიღებული 3314-ე რეზოლუცია განსაზღვრავს.

ის, რასაც უკრაინაში ვხედავთ, არის აგრესიის აქტი რუსეთის მხრიდან და ამას ვგმობთ.

გასულ კვირას, სწორედ ამ ტრიბუნიდან მეზობლების წინააღმდეგ რუსეთის ქცევის მანერაზე ვისაუბრე. რუსეთის სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესია ჩემი ქვეყნის წინააღმდეგ ყველასათვის გამოსაფხიზლებელი სიგნალი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ, სამწუხაროდ, ვერ მოხერხდა ანალოგიური სცენარის თავიდან აცილება, რომელიც რამდენიმე წლის შემდეგ უკრაინაში განვითარდა. რომ არ განვმეორდე, გეტყვით, რომ ჩვენ, საქართველოში, ნამდვილად ვიცით, რას ნიშნავს ომის დანაკარგი. ნამდვილად ვიცით, როგორია მისი გამანადგურებელი შედეგები ხალხისთვის და ესაა უდანაშაულო მოქალაქეები, ქალები და ბავშვები, რომლებიც უმაღლეს ფასს იხდიან. ეს დამანგრეველია არა მხოლოდ მათთვის, ვინც ამას თავად განიცდის, არამედ ის თაობიდან თაობას გადაეცემა.

მკაფიოდ რომ განვაცხადო, გაეროს ქარტიის ძირითადი პრინციპები, ჰელსინკის საბოლოო აქტი, პარიზის ქარტია ახალი ევროპისთვის და ბუდაპეშტის მემორანდუმით აღებული ვალდებულებები განხილვას და გადახედვას არ ექვემდებარება არცერთი ქვეყნის მიერ და არ აქვს მნიშვნელობა ესა თუ ის ქვეყანა რამდენად დიდი და ძლიერი შეიძლება იყოს.

ძალის გამოყენებით ტერიტორიების დაპყრობა ან ამ მიზნით მუქარა არაკანონიერი და დაუშვებელია. საქართველო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს სამხედრო მოქმედებები და გაიყვანოს შეიარაღებული ძალები უკრაინიდან; უფლება მისცეს ყველა საერთაშორისო ჰუმანიტარულ და ადამიანის უფლებათა მექანიზმებს დაუყოვნებლივ ჰქონდეთ წვდომა უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე; შეცვალოს გადაწყვეტილებები უკრაინის განუყოფელი ნაწილების – დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონების, ასევე ყირიმის სტატუსზე და ანალოგიური გააკეთოს საქართველოსთან მიმართებითაც- გაიყვანოს შეიარაღებული ძალები, დაუშვას ჰუმანიტარული დახმარება და შეცვალოს გადაწყვეტილება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით.

საქართველო უშიშროების საბჭოს იმ რეზოლუციის პროექტის თანაავტორი იყო, რომელსაც ვეტო დაადეს და ჩვენ გენერალური ასამბლეის იმ რეზოლუციის პროექტის თანაავტორნი ვართ, რომელიც მალე უნდა განვიხილოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეზოლუცია უკრაინას ეხება, ის ყველა ჩვენგანისთვის, ასევე წესებზე დაფუძნებული წესრიგის მომავლისა და ჩვენი გაერთიანებული ერებისთვის წყალგამყოფს წარმოადგენს. ამრიგად, მოგიწოდებთ, ხმა მისცეთ შემოთავაზებულ პროექტს, რათა გადავარჩინოთ მომავალი თაობები ომის საშინელებისგან, მხარი დავიჭიროთ გაერთიანებულ ერებს.

და ბოლოს, ჩვენ მივესალმებით გენერალური მდივნის გადაწყვეტილებას, გაზარდოს უკრაინაში და მის გარშემო გაეროს ჰუმანიტარული ოპერაციები და ნება მომეცით, კიდევ ერთხელ გამოვხატო საქართველოს ურყევი მხარდაჭერა უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში, ყირიმისა და დონბასის ჩათვლით, ასევე უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში მისი სანავიგაციო უფლების მიმართ. გმადლბთ!“

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)