პროკურატურამ 24 ოქტომბრის დაპირისპირებაზე ენმ-ის დეპუტატისა და სხვათა მიმართ საქმე აღძრა

გენერალურმა პროკურატურამ 4 თებერვალს განაცხადა, რომ 2021 წლის 24 ოქტომბერს, ქალაქ რუსთავში, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან მომხდარი დაპირისპირების საქმეზე ენმ-ის დეპუტატის, დავით კირკიტაძისა და ჩხუბში მონაწილე კიდევ სამი პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო.

პროკუატურის განცხადებით, სამ ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო უკვე შეუფარდა. რაც შეეხება დავით კირკიტაძეს, გირაოს მოთხოვნით საგამოძიებო ორგანო სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს.

პროკურატურის განცხადებით, 24 ოქტომბერს, სამი ბრალდებული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან პროტესტის გამოსახატად იმყოფებოდს, რა დროსაც, მათთან დეპუტატი კირკიტაძე და ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრები და მხარდამჭერები მივიდნენ.

პროკურატურის ინფორმაციით, დეპუტატმა კირკიტაძემ ორ მათგანს სცემა, თავის მხრივ სამმა ბრალდებულმა კი – ნაციონალური მოძრაობის ორ მხარდამჭერს სცემეს.

დავით კირკიტაძის წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე (11-ის „გ“) მუხლით მიმდინარეობს, რაც ორი ან მეტი პირის ცემას ან სხვაგვარ ძალადობას გულისხომბს. კიდევ ერთი ბრალდებულის მიმართ გამოძიება ასევე 126-ე (11-ის – „ბ“ და „გ“) მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯგუფურად ორი ან მეტი პირის მიმართ ძალადობას გულისხმობს. კიდევ ორ ბრალდებულს გამოძიება ჯგუფურად ძალადობას ედავება (126-ე, 11-ის „ბ“).

დანაშაულის სასჯელის სახედ ჯარიმას ან 180-240 სთ-მდე საზოგადოებისთვის სასრგებლო შრომას ან 2-წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

დაპირისპირება 24 იანვარს, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურამდე 6 დღით ადრე მოხდა, რა დროსაც დავით კირკიტაძე რუსთავის მერობისთვის ბრძოლაში ქართული ოცნების კანდიდატს, ნინო ლაცაბიძეს უპირისპირდებოდა.

მაშინ, მედიასთან საუბრში, დავით კირკიტაძემ ქართული ოცნება „პროვოკაციის“ მოწყობაში დაადანაშაულა და ამტკიცებდა, რომ აწ უკვე ბრალდებულთაგან ერთ-ერთი სუს-ის აგენტი იყო.

თავის, მხრივ ქართულ ოცნებასთან კავშირი უარყო ბრალდებულმა და თქვა, რომ ისინი ენმ-ის ოფისთან ყოფილი ხელისუფლების რეჟიმის გასაპროტესტებლად მივიდნენ.

საბოლოოდ, 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში დავით კირკიტაძე ნინო ლაცაბიძესთან დამარცხდა. მან ხმების 46.29% მიიღო, ლაცაბიძემ კი – 53.71.

