ბრიტანული სამხედრო ხომალდი ბათუმის პორტს სტუმრობს 

ბრიტანეთის საჰაერო თავდაცვის გამანადგურებელი HMS Dragon-ი 15 ოქტომბერს ოთხდღიანი საპორტო ვიზიტით ბათუმს ეწვია. გაერთიანებული სამეფოს დელეგაციას ხომალდის მეთაური, ჯაილს პალინი ხელმძღვანელობს.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბათუმის პორტში სტუმრებს სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი, პირველი რანგის კაპიტანი, რამაზ პაპიძე, ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი, არჩილ ჩიქოვანი და საქართველოში დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის ატაშე, ვიცე-პოლკოვნიკი ენტონი ბრამველი დახვდნენ.

შსს-ს ინფორმაციით, ხომალდის ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს სანაპირო დაცვის აბორდაჟის ჯგუფების ნატოს სერტიფიცირების პროგრამის მე-2 დონის (SEL-2) შეფასება.

HMS Dragon is in #Batumi #Georgia as a clear demonstration of enduring strong partnership between the #UK & Georgia that is built on mutual interests and shared values.

ბრიტანული ხომალდი @HMSDragon უკვე ბათუმის პორტშია.

