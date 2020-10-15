Британский эскадренный миноносец HMS Dragon, Фото: facebook.com/ukingeorgia
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Британский военный корабль посещает порт Батуми

15/10/2020 - 21:02
13 1 minute read

Британский эскадренный миноносецПВО HMS Dragon 15 октября прибыл с четырехдневным визитом в черноморский порт Батуми. Делегацию Соединенного Королевства возглавляет командир корабля Джайлс Палин.

По сообщению МВД Грузии, в порту Батуми гостей встречали директор Береговой охраны Грузии, капитан первого ранга Рамаз Папидзе, исполняющий обязанности мэра Батуми Арчил Чиковани и атташе по вопросам обороны Великобритании в Грузии вице-полковник Энтони Брамвелл.

По сообщению Министерства внутренних дел, в рамках визита корабля планируется оценка 2-го уровня (SEL-2) Сертификационной программы НАТО группами абордажа Береговой охраны Грузии.

Командир корабля Джайлс Палин заявил, что визит военного корабля в Батуми подтверждает поддержку Соединенным Королевством в отношении региона. «Мы хотим помочь в улучшении свободного передвижения и доступа в масштабах Черного моря», — сказал он.

Визит корабля в Батуми приветствовало также Министерство иностранных дел Грузии. По заявлению МИД Грузии, это «еще один наглядный пример успешного двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны между Грузией и Соединенным Королевством».

До визита в Батуми британский военный корабль посетил Одессу, где провел неделю, налаживая более тесные отношения с ВМС Украины.

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15/10/2020 - 21:02
13 1 minute read

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