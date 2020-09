2020 წლის საარჩევნო კამპანია ფოტოებში

31 ოქტომბერს, საქართველოს მოქალაქეები 150-წევრიან პარლამენტს მნიშვნელოვნად შეცვლილი შერეული სისტემით აირჩევენ. კერძოდ, 120 დეპუტატი პროპორციული სისტემით, 30 კი – მაჟორიტარული წესით აირჩევა. 2019 წლის ზაფხულში, რამდენიმეთვიანი პროტესტის, ასევე ქართულ ოცნებასა და ოპოზიურ პარტიებს შორის უცხოელი დიპლომატების შუამავლობით გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ, საქართველოს პარლამენტმა პროპორციული სისტემით წარმოდგენილი დეპუტატების რაოდენობა 77-დან 120-მდე გაზარდა, ხოლო მაჟორიტარების რაოდენობა 73-დან 30-მდე შეამცირა.

ქვემოთ „სამოქალაქო საქართველოს“ ფოტოკორესპონდენტის, იანა ყორბეზაშვილის საარჩევნო კამპანიის ამსახველ ფოტოებს შეგიძლიათ გაეცნოთ.

