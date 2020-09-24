Избирательная кампания 2020 в фотографиях

31 октября граждане Грузии изберут Парламент из 150 депутатов по существенно измененной смешанной избирательной системе. В частности, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а остальные 30 — по мажоритарной. Летом 2019 года, после нескольких месяцев протестов, а также переговоров между Грузинской мечтой и оппозиционными партиями при посредничестве иностранных дипломатов, Парламент Грузии увеличил число пропорциональных депутатов с 77 до 120, а число мажоритарных депутатов сократил с 73 до 30.
Ниже опубликованы фотографии фотокорреспондента «Civil Georgia» Яны Корбезашвили, отражающие текущую избирательную кампанию в стране.
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