Избирательная кампания 2020 в фотографиях

31 октября граждане Грузии изберут Парламент из 150 депутатов по существенно измененной смешанной избирательной системе. В частности, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а остальные 30 — по мажоритарной. Летом 2019 года, после нескольких месяцев протестов, а также переговоров между Грузинской мечтой и оппозиционными партиями при посредничестве иностранных дипломатов, Парламент Грузии увеличил число пропорциональных депутатов с 77 до 120, а число мажоритарных депутатов сократил с 73 до 30.

Ниже опубликованы фотографии фотокорреспондента «Civil Georgia» Яны Корбезашвили, отражающие текущую избирательную кампанию в стране.

Предвыборные плакаты партии «Свободная Грузия», Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Предвыборные плакаты в Варкетили, фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

На протяжении почти двух десятилетий избирательным номером бывшей на сегодняшний день правящей партии, Единого национального движения является номер 5. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

На протяжении почти двух десятилетий избирательным номером бывшей на сегодняшний день правящей партии, Единого национального движения является номер 5. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Предвыборные плакаты бывшего спикера Парламента Нино Бурджанадзе (слева), мажоритарного кандидата от Грузинская мечта в Самгорском избирательном округе Созара Субари (в центре) и кандидата от Национального движения в Самгори Левана Хабеишвили (справа) в Варкетили, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Станция метро Варкетили, Тбилиси. Предвыборные плакаты Созара Субари от Грузинской мечты(слева) и лидера Лело за Грузию Мамуки Хазарадзе (справа), Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Предвыборные плакаты кандидата в мажоритарные депутаты в избирательном округе Дидубе-Чугурети (Тбилиси) Зураба-Гирчи Джапаридзе. Джапаридзе – единый кандидат нескольких оппозиционных партий, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Проспект Акакия Церетели. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Предвыборные плакаты в Дидубе, фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

«Металлолом» — надпись над забором с предвыборными плакатами в Дидубе, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Предвыборный плакат мажоритарного кандидата Грузинской мечты Гии Вольского в тбилисском метро, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Предвыборный плакат правящей Грузинской мечты на ЖД вокзале Тбилиси, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Предвыборный плакат Альянса патриотов возле ЖД вокзала Тбилиси, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Предвыборный баннер партии Алеко Элисашвили»Граждане» на улице Цинамдзгвришвили. Слева Леван Иоселиани, а справа — сам Алеко Элисашвили. Партия недавно начала кампанию под названием «Алеко слушает вас». В рамках кампании лидер партии предлагает гражданам позвонить ему и поделиться своими проблемами, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Т.н. рынок «Дезертиров» в Тбилиси, фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Предвыборный плакат Альянса патриотов около т.н. рынке «Дезертиров», фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Предвыборный плакат лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили на столбе и предвыборный баннер Социал-демократов на автобусе, Тбилиси. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Предвыборные плакаты лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Еще один предвыборный плакат Альянса Патриотов около рынка «Дезертиров», фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Предвыборный плакат вице-спикера Парламента, кандидата в мажоритарные депутаты от Грузинской мечт в округе Дидубе-Чугурети Гии Вольского около Национального стадиона. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

