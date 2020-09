ფოტოამბავი: „ღირსეული პარტნიორი 2020“ დასრულდა

მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება „ღირსეული პარტნიორი2020“, რომელშიც 2 700-ზე მეტი ქართველი, ამერიკელი, ბრიტანელი, პოლნილი და ფრანგი სამხედრო მონაწილეობდა, 18 სექტემბერს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე საზეიმოდ დაიხურა. სწავლება 7-18 სექტემბერის პერიოდში, ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე, ვაზიანის პოლიგონსა და ნორიოს საწვრთნელ ბაზაზე მიმდინარეობდა. საერთაშორისო სამხედრო სწავლებას საქართველომ წელს უკვე მეხუთედ უმასპინძლა.

