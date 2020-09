Фоторепортаж: Завершились военные учения «Достойный партнер 2020»

На военной базе в Вазиани (около Тбилиси) 18 сентября торжественно закрылись многонациональные военные учения «Достойный партнер 2020», в которых участвовали более 2700 грузинских, американских, британских, польских и французских военнослужащих. Учения проходили в период с 7 по 18 сентября на военном аэродроме Вазиани, полигоне Вазиани и тренировочной базе Норио. В этом году в Грузии уже пятый раз проводятся международные военные учения.

Церемония закрытия военных учений «Достойный партнер 2020», 18 сентября, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, церемония закрытия военных учений «Достойный партнер 2020», 18 сентября, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили (слева) и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури (справа), церемония закрытия военных учений «Достойный партнер 2020», 18 сентября, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Посол США в Грузии Келли Дегнан, Церемония закрытия военных учений «Достойный партнер 2020», 18 сентября, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Посол Великобритании Марк Клейтон, церемония закрытия военных учений «Достойный партнер 2020», 18 сентября, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Посол США в Грузии Келли Дегнан, Церемония закрытия военных учений «Достойный партнер 2020», 18 сентября, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

