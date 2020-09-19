Фоторепортаж: Завершились военные учения «Достойный партнер 2020»

На военной базе в Вазиани (около Тбилиси) 18 сентября торжественно закрылись многонациональные военные учения «Достойный партнер 2020», в которых участвовали более 2700 грузинских, американских, британских, польских и французских военнослужащих. Учения проходили в период с 7 по 18 сентября на военном аэродроме Вазиани, полигоне Вазиани и тренировочной базе Норио. В этом году в Грузии уже пятый раз проводятся международные военные учения.
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