ეროვნულმა ბანკმა 20 მლნ აშშ დოლარი გაყიდა

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 13 აგვისტოს გამართულ სავალუტო აუქციონზე 20 მლნ აშშ დოლარი გაყიდა.

სებ-ის ინფორმაციით, აუქციონზე საშუალო შეწონილი გაცვლითი კურსი 3.0705 ლარი იყო.

ბლუმბერგის მონაცემებით, მოცემული მომენტისთვის, 1 აშშ დოლარის ღირებულება 3.0740 ლარია.

