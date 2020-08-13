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НБГ продал 20 миллионов долларов США
Национальный банк Грузии 13 августа на валютном аукционе продал 20 миллионов долларов США.
По информации Национального банка Грузии, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,0705 лари.
По данным Bloomberg, на данный момент стоимость 1 доллара составляет 3,0740 лари.
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